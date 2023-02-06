ارتفاع حصيلة قتلى الزلزال في تركيا إلى 912 وفي سوريا 326

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ارتفاع عدد قتلى الزلزال المدمر الذي ضرب وسط تركيا وشمال غرب سوريا إلى 912 قتيلا.

من جانبه، أعلن النظام السوري ارتفاع ضحايا الزلزال إلى 326 قتيلا و1042 جريحا بمناطق سيطرته

وضرب زلزال عنيف بلغت قوته 7.8 درجة وسط تركيا وشمال غرب سوريا اليوم الاثنين مما أسفر عن مقتل أكثر من 500 وإصابة المئات إذ انهارت مبان في أنحاء المنطقة فيما بدأ البحث عن ناجين محاصرين تحت الأنقاض.

وشعر سكان قبرص ولبنان بالزلزال الذي وقع في وقت مبكر من صباح اليوم.

وضع مأساوي جدا

أظهرت لقطات من مدينة أعزاز السورية على الحدود التي تقع في منطقة تسيطر عليها قوات المعارضة، منقذين وهم يحملون طفلا صغيرا من بناية متضررة.

وقال عضو في الخوذ البيضاء في مقطع مصور على تويتر “الوضع مأساوي جدا، عشرات المباني انهارت في مدينة سلقين”، في إشارة إلى بلدة تبعد حوالي خمسة كيلومترات عن الحدود التركية.

وأضاف المنقذ الذي ظهر في المقطع الذي يظهر شارعا مليئا بالركام أن المنازل “دمرت تماما”.

عرض أمريكي للمساعدة

قال جيك سوليفان مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض على تويتر إن الولايات المتحدة “قلقة للغاية” بشأن الزلزال في تركيا وسوريا وتراقب الأحداث عن كثب.

وأضاف “أنا على اتصال مع المسؤولين الأتراك لإبلاغهم أننا على استعداد لتقديم أي وكل مساعدة مطلوبة”.

وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية إن سلسلة من الهزات الأخرى وقعت بعد الزلزال الرئيسي الذي قدرت أن قوته بلغت 7.8 درجة وأن مركزه على عمق 17.9 كيلومتر ووقع بعده زلزال بقوة 6.7 درجة.

تمتد المنطقة عبر خطوط صدع زلزالي وهي عرضة للزلازل.

وهذا هو أقوى زلزال يضرب تركيا منذ أن قتل أكثر من 17 ألفا في 1999 عندما ضرب زلزال قوته 7.6 درجة ازميت جنوب شرقي إسطنبول ومنطقة بحر مرمرة كثيفة السكان قرب المدينة.

وذكر شاهد من رويترز في ديار بكر التي تبعد نحو 350 كيلومترا إلى الشرق أن الهزة الزلزالية استمرت لمدة نحو دقيقة وتسببت في تهشيم زجاج النوافذ. وقال مسؤول أمني في ذات المنطقة أن 17 بناية على الأقل انهارت.

وقالت السلطات إن 16 بناية انهارت في شانلي أورفا و34 في عثمانية.

وبثت محطتا تي.آر.تي وخبر ترك لقطات لأشخاص يفتشون وسط أنقاض بناية وهم يحملون محفات بحثا عن ناجين في مدينة كهرمان مرعش حيث لم يكن النهار قد طلع بعد.

وقال وزير الداخلية التركي سليمان صويلو للصحفيين “مهمتنا الأساسية هي تنفيذ عمليات البحث والإنقاذ ولتنفيذ ذلك كل فرقنا في تأهب”.

وقدرت هيئة إدارة الكوارث والطوارئ التركية قوة الزلزال بأنها 7.4 درجة قرب كهرمان مرعش وغازي عنتاب القريبة من الحدود السورية.

كما شعر السكان في العاصمة التركية أنقرة بالهزات رغم أن المدينة تبعد 460 كيلومترا إلى الشمال الغربي من مركز الزلزال وشعر به أيضا السكان في قبرص لكن الشرطة لم تبلغ عن وقوع أي أضرار.

وقال كرم قنق رئيس الهلال الأحمر التركي “ضرب الزلزال في منطقة خشينا أن يضربها. هناك دمار كبير وواسع النطاق” وأصدر مناشدة للتبرع بالدم.

وتركيا من بين أكثر الدول المعرضة للزلازل في العالم. وفي 2011، قتل زلزال ضرب مدينة فان بشرق البلاد أكثر من 500 شخص