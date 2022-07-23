السبت 24 ذو الحجة 1443 ﻫ - 23 يوليو 2022 |
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ارتفاع حصيلة قتلى الفيضانات جنوبي إيران

منذ 4 دقائق
الفيضانات في إيران

الفيضانات في إيران

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ارتفعت حصيلة قتلى الفيضانات إلى 20 شخصا، وفقد 3 آخرين جراء فيضانات تسببتها تساقط أمطار غزيرة في محافظة فارس جنوبي إيران.

ونقلت وكالة إرنا للأنباء الإيرانية، السبت، عن مدير إدارة الأزمات في ولاية فارس “خليل عبداللهي” أن 23 شخصاً جرفتهم مياه الفيضانات في منطقتي استهبان و داراب بالمحافظة، حيث لقي 20 منهم مصرعهم، ولايزال ثلاثة في عداد المفقودين.

وأضاف أن مياه الفيضانات جرفت 15 سيارة.

وبيّن أن فرق البحث أنقذت 55 شخصاً جرفتهم المياه بعد فيضان نهر رودبال بالمنطقة، في حين لاتزال أعمال البحث متواصلة للعثور على المفقودين الثلاثة.

من جانبه صرح رئيس الهلال الأحمر بولاية فارس ، حسين درويشي ، أن جهود البحث في مدينة استهبان متواصلة مع 22 فريقًا يضم 125 عنصراً ، حيث تم إنقاذ 74 شخصًا.

وأوضح درويشى أن 51 منزلاً تأثر بالفيضان الناجم عن الأمطار الغزيرة وأنه سيتم إيصال المساعدات لضحايا الفيضانات.

يأتي ذلك فيما حذرت إدارة الأرصاد الجوية الإيرانية من احتمال هطول أمطار موسمية غزيرة في جميع أنحاء البلاد التي تواجه موجة جفاف منذ عقود يُعزى سببها إلى تغير المناخ.

وتفاقمت مخاطر السيول بسبب البناء الواسع النطاق للمباني والطرق بالقرب من مجاري الأنهار.

يذكر أنه في مارس 2018، أسفرت سيول في محافظة فارس عن مقتل 44 شخصاً.

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