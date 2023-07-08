ارتفاع حصيلة قتلى القصف الروسي على ليمان الأوكرانية

قال الجيش الأوكراني إن قصفا مدفعيا روسيا أدى إلى مقتل ما لا يقل عن ثمانية مدنيين وإصابة 13 آخرين في ليمان بمنطقة دونيتسك اليوم السبت.

وذكرت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية أيضا في تقريرها المسائي أن القوات الروسية قامت بمحاولات باءت بالفشل للتقدم في قطاع ليمان. وتعرض ما لا يقل عن 10 بلدات وقرى للقصف.

وقال بافلو كيريلينكو حاكم منطقة دونيتسك في وقت سابق إن قصفا مدفعيا استهدف مدينة ليمان في حوالي الساعة العاشرة صباحا (0700 بتوقيت جرينتش) وأصاب منطقة سكنية في المدينة الصغيرة. وذكر أنه أسفر عن مقتل ستة مدنيين على الأقل.

وقال عبر تطبيق تيليجرام “تضرر منزل ومتجر. الشرطة تباشر مهامها في الموقع”.

ومدينة ليمان مركز لخطوط السكك الحديدية في دونيتسك بشرق البلاد. وقال الجيش الأوكراني في إفادة يومية إنه صد محاولات القوات الروسية لشن هجوم بالقرب من ليمان.