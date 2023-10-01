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ارتفاع حصيلة قتلى حريق بملهى ليلي في إسبانيا إلى 13

منذ 47 دقيقة
حريق بملهى ليلي في إسبانيا

حريق بملهى ليلي في إسبانيا

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قالت خدمات الطوارئ في مرسية بجنوب شرق إسبانيا (الأحد 1-1-2023) إن ما لا يقل عن 13 شخصا لقوا حتفهم جراء حريق في ملاه ليلية متجاورة بينما لا تزال فرق الإنقاذ تبحث عن أشخاص غير معلوم مصيرهم بعد الحادث.

وقال أحد الناجين “خمسة من أفراد العائلة وصديقان في عداد المفقودين”.

وقال دييجو سيرال أحد أفراد شرطة الوطنية الإسبانية لصحفيين إنه تم العثور على قتلى في ملهى فوندا الليلي، أحد الملاهي الليلة الثلاثة المتجاورة، الذي قع عليه الضرر الأكبر جراء الحريق لا سيما سطحه الذي انهار.

وأضاف أن الانهيار جعل من الصعب تحديد أماكن الضحايا، وأن من الصعب الإشارة إلى مكان اندلاع الحريق بالضبط.

وتابع أن التعرف على الجثث سيستغرق بعض الوقت. وذكرت خدمات الطوارئ أن عدد القتلى الذي أخذ في التزايد على مدى اليوم وصل إلى 13 شخصا. ويجرى التحقيق في سبب اندلاع الحريق.

وقال خوسيه بايستا رئيس بلدية مرسية لصحفيين في وقت سابق إن السلطات عثرت على سبع جثث في المنطقة ذاتها بالطابق الأول حيث اندلع الحريق.

وقالت ماريا دولوريس ألبييان المتحدثة باسم ملهى تياتر الليلي لصحفيين إن الحريق اندلع أولا في ملهى لا فوندا الليلي المجاور قبل أن تمتد ألسنة اللهب إلى الملهيين الليليين المجاورين.

وأعلن بايستا الحداد لمدة ثلاثة أيام على أرواح القتلى. وتم تنكيس الأعلام خارج مبنى بلدية مرسية.

وأظهر مقطع مصور نشر على حساب إدارة الطوارئ في مرسية على إكس فرق الإطفاء وهي تحاول السيطرة على ألسنة اللهب داخل الملهى الليلي كما أظهر المقطع السطح وقد دمرت النيران جزءا منه.

وقال بايستا لقناة 24 ساعة الإخبارية بالتلفزيون الإسباني “نحن مكلومون”، وأضاف أن فرق الإنقاذ تواصل البحث عن أشخاص في عداد المفقودين.

وأضاف أن الحريق اندلع في حوالي الساعة السادسة صباحا بالتوقيت المحلي وتمت السيطرة عليه.

وذكر أن أربعة أشخاص يتلقون العلاج في المستشفى جراء استنشاق الدخان.

    المصدر :
  • رويترز

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