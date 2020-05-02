ارتفاع حصيلة وفيات وإصابات كورونا في تركيا

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أودى وباء كوفيد-19 بأكثر من 240 ألف شخص في العالم، أكثر من 85 % منهم في أوروبا والولايات المتحدة، منذ ظهوره في الصين في ديسمبر

أظهرت بيانات وزارة الصحة التركية، يوم السبت، أن عدد الأشخاص الذين توفوا بسبب وباء كورونا (كوفيد-19) في تركيا ارتفع بواقع 78 شخصا في الساعات الأربع والعشرين الماضية إلى3336.

في غضون ذلك، أعلنت السلطات الصحية في البلاد تسجيل 1983 حالة إصابة جديدة بالفيروس الذي ظهر في الصين، أواخر العام الماضي.

وأفادت بأن العدد الإجمالي للإصابات ارتفع إلى 124375، وهي أعلى حصيلة خارج أوروبا الغربية أو الولايات المتحدة وأكثر بقليل من روسيا.

وتعافى حتى الآن 58259 شخصا من فيروس كورونا المستجد، وبلغ عددالاختبارات التي أجريت في تركيا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية 36318.

وتعرضت السلطات التركية لانتقادات واسعة بسبب ما قيل إنه “تأخر” في اتخاذ الإجراءات الضرورية لأجل كبح انتشار وباء كورونا.

ويقول المعارضون إن عدم مسارعة السلطات إلى فرض قيود التنقل، من باب الحرص على الاقتصاد، هو الذي جعل البلاد أكثر دول الشرق الأوسط تأثرا بالمرض.

وفي وقت سابق، أقر البرلمان التركي قانونا يتيح الإفراج عن عشرات الآلاف من السجناء لتخفيف الازدحام في السجون وحماية المعتقلين من الإصابة بفيروس كورونا.

وأعلن البرلمان على تويتر أنّ “المشروع صار قانوناً بعد إقراره”، وانتقدت منظمات غير حكومية النصّ الذي يستثني المسجونين بتهم “إرهاب” ومن بينهم صحفيون ومعارضون سياسيون.