الخميس 12 ربيع الأول 1447 ﻫ - 4 سبتمبر 2025 |
ارتفاع دون المتوقع للتوظيف في القطاع الخاص بأمريكا في أغسطس

منذ ساعة واحدة
ارتفعت وظائف القطاع الخاص في الولايات المتحدة بأقل من المتوقع في أغسطس آب وسط ضعف في سوق العمل.

وأظهر تقرير التوظيف الذي أصدرته مؤسسة إيه.دي.بي للأبحاث اليوم الخميس ارتفاع التوظيف في القطاع الخاص بمقدار 54 ألف وظيفة الشهر الماضي، بعد تعديل طفيف بالرفع لوظائف يوليو تموز إلى 106 آلاف.

وكان خبراء اقتصاد استطلعت رويترز آراءهم توقعوا زيادة التوظيف في القطاع الخاص بمقدار 65 ألف وظيفة، بعد الزيادة التي سبق إعلانها عند 104 آلاف وظيفة ليوليو تموز.

وتشهد سوق العمل في الولايات المتحدة تباطؤا، ويرجع خبراء الاقتصاد ذلك إلى الرسوم الجمركية الواسعة التي أعلنها الرئيس دونالد ترامب على الواردات وحملته ضد الهجرة والتي فرضت ضغوطا على التوظيف في مواقع البناء والمطاعم.

    المصدر :
  • رويترز

