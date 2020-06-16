ارتفاع سعر الذهب في ظل تنامي المخاوف من موجة ثانية من الإصابات بـ”كورونا”

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ارتفع الذهب بعد أن وسع مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي نطاق برنامجه لشراء سندات الشركات من أجل مكافحة التداعيات المالية للجائحة في ظل تنامي المخاوف من موجة ثانية من الإصابات بفيروس كورونا.

وكان السعر الفوري للذهب مرتفعا 0.1 في المئة إلى 1726.20 دولارا للأونصة، بعد انخفاضه أكثر من واحد في المئة أمس الاثنين. وصعدت عقود الذهب الأميركية الآجلة 0.3 في المئة مسجلة 1733 دولارا.

يميل الذهب للاستفادة من إجراءات التحفيز واسعة النطاق التي تعكف عليها البنوك المركزية بسبب وضعه العام كأداة تحوط من التضخم وانفاض قيم العملات.

وقال مجلس الاحتياطي إنه سيبدأ اليوم شراء سندات الشركات من السوق الثانوية، مما أوقد شرارة إقبال على المخاطرة دفع الأسهم العالمية للارتفاع وأثقل كاهل الدولار الأميركي.

وارتفع البلاديوم 2.5 في المئة في المعاملات الفورية إلى 1954.70 دولارا للأوقية وقفز البلاتين 0.8 في المئة مسجلا 818.35 دولار، بعد أن نزل إلى أدنى مستوى في شهر يوم الاثنين.

وانخفضت الفضة 0.7 في المئة إلى 17.30 دولارا، لكنها ظلت فوق أدنى مستوى في نحو ثلاثة أسابيع الذي سجلته خلال الجلسة السابقة.