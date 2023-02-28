ارتفاع سهم دار جلوبال في أول أيام إدراجه ببورصة لندن

حقق سهم شركة دار جلوبال السعودية للتطوير العقاري مكاسب في أول أيام طرحه في بورصة لندن، الثلاثاء، رغم ضعف التداول، مما يجعل هذا أول طرح عام أولي مهم في البورصة منذ طرح سهم إيثاكا إنرجي أواخر العام الماضي.

وارتفع سعر السهم عند الفتح إلى 3.55 دولار من 3.33 دولار، وهو السعر الذي دفعه المستثمرون قبل الطرح. وعند الإغلاق، كان قد تم تداول 27500 سهم، وفقا لبيانات رفينيتيف. وبلغ متوسط سعر السهم عند الإغلاق 3.60 دولار، مما يمثل ارتفاعا ثمانية بالمئة عن سعر ما قبل الطرح.

وكانت أحجام التداول أقل كثيرا من تلك التي جرت عندما طُرح سهم إيثاكا لأول مرة في نوفمبر تشرين الثاني، كما تقل كثيرا عن حجم تداول سهم وايز عند إدراجه المباشر في عام 2021 حين تجاوز حجم التداول 60 مليون سهم في أول أيام طرحه.

غير أنه كان لدى كل من إيثاكا ووايز رأس مال سوقي أكبر عند الإدراج في بورصة لندن مقارنة بشركة دار جلوبال التي تبلغ قيمتها السوقية نحو 600 مليون دولار، بناء على سعر السهم اليوم الثلاثاء.

ودار جلوبال هي الذراع الدولية لشركة دار الأركان للتطوير العقاري في السعودية، وأعلنت الأسبوع الماضي جمع 72 مليون دولار من مستثمرين في طرح خاص بهدف الإدراج مباشرة في بورصة لندن.