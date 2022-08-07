الأحد 9 محرم 1444 ﻫ - 7 أغسطس 2022 |
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ارتفاع صادرات الصين 18% فيما ارتفعت الواردات 2.3 %

منذ 46 دقيقة
رغم كورونا..الصين تتعافى اقتصاديا

رغم كورونا..الصين تتعافى اقتصاديا

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أظهرت بيانات جمركية الأحد ارتفاع صادرات الصين 18 في المئة في يوليو تموز عن العام السابق في أسرع وتيرة منذ يناير كانون الثاني 2022 متجاوزة توقعات المحللين، بينما ارتفعت الواردات 2.3 في المئة.

وتوقع محللون في استطلاع أجرته رويترز ارتفاع الصادرات 15 في المئة بعد تحقيقها ارتفاعا قويا بلغ 17.9 في المئة في يونيو حزيران، وكان من المتوقع أن ترتفع الواردات 3.7 في المئة بعد ارتفاعها واحد في المئة في الشهر السابق.

وسجلت الصين فائضا تجاريا قياسيا بلغ 101.26 مليار دولار في يوليو تموز، مقابل توقعات بأن تحقق فائضا يبلغ 90 مليار دولار في الاستطلاع وفائض 97.94 مليار دولار في يونيو حزيران.

    المصدر :
  • رويترز

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