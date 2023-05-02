ارتفاع صادرات الغاز الروسي إلى أوروبا في أبريل

أظهرت، الثلاثاء، حسابات أجرتها رويترز أن صادرات الغاز الطبيعي اليومية لشركة جازبروم الروسية إلى أوروبا عبر خطوط الأنابيب ارتفعت حوالي 7.5 بالمئة في أبريل نيسان عن مارس آذار، ويرجع ذلك في معظمه إلى تزايد عمليات النقل عبر تركيا.

وأوضحت الحسابات أن متوسط الصادرات اليومي من الغاز الروسي إلى أوروبا عبر خطوط الأنابيب ارتفع إلى 75.6 مليون متر مكعب في أبريل نيسان من 70.3 مليون متر مكعب في مارس آذار.

واستندت الحسابات إلى بيانات الشبكة الأوروبية لمشغلي أنظمة نقل الغاز وإلى التقارير اليومية لشركة جازبروم عن الكميات المنقولة عبر أوكرانيا.

وتظهر الحسابات أن إجمالي صادرات جازبروم من الغاز عبر أوكرانيا وخط أنابيب ترك ستريم وصل إلى 2.27 مليار متر مكعب في أبريل نيسان. وبلغ إجمالي صادرات الغاز من جازبروم إلى أوروبا 8.14 مليار متر كعب منذ بداية العام.

ولم ترد شركة جازبروم بعد على طلب للتعليق. وتوقفت الشركة الخاضعة لسيطرة الكرملين عن نشر إحصائيات تتعلق بصادراتها.