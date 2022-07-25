ارتفاع ضحايا السيول في اليمن إلى 16 قتيلا

قالت مصادر محلية وسكان اليوم الاثنين إن 16 شخصا على الأقل لقوا حتفهم، بينهم أطفال، وأصيب آخرون في عدد من محافظات شمال اليمن وجنوبه خلال اليومين الماضيين جراء سيول جارفة وأمطار غزيرة تضرب مناطق كثيرة من البلاد حاليا بفعل منخفض جوي يتعرض له.

وأبلغت مصادر محلية في محافظة شبوة بجنوب شرق اليمن رويترز بأن امرأة وطفلا من أسرة واحدة توفيا غرقا بمياه السيول المتدفقة في مديرية بيحان مساء الأحد، فيما تمكن الأهالي من إنقاذ تسعة آخرين بعد أن حاصرت السيول سيارة كانت تقل الأسرة المكونة من 11 شخصا، من بينهم ست نساء وأربعة أطفال، في أثناء خروجهم لنزهة.

وكان 11 شخصا على الأقل، بينهم خمسة أطفال، لقوا حتفهم في صنعاء ومحافظة ذمار الزراعية، التي تقع على بعد 100 كيلومتر جنوبي العاصمة اليمنية، بسبب السيول منذ بداية الأسبوع.

وشهدت صنعاء وعدة مدن في مناطق شمالي البلاد الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثيين المتحالفة مع إيران يوم السبت سيولا جارفة وأمطارا غزيرة غير مسبوقة استمرت عدة ساعات لتتسبب في توقف شبه كلي لحركة السير في عدد من الشوارع والتقاطعات الرئيسية في صنعاء.

وأكد سكان في صنعاء لرويترز أن السيول والأمطار أثارت هلع المواطنين بعد ارتفاع منسوب المياه في السائلة الرئيسية التي تفصل جانبي مدينة صنعاء القديمة، وهو “مشروع استراتيجي لحماية المدينة من أضرار وكوارث السيول” ساهمت الولايات المتحدة في إنشائه قبل سنوات.