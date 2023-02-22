الأربعاء 2 شعبان 1444 ﻫ - 22 فبراير 2023 |
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ارتفاع طفيف في اسعار الذهب

منذ 43 دقيقة
الذهب

الذهب

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سجلت أسعار الذهب ارتفاعا طفيفا الأربعاء وسط ترقب المستثمرين لمحضر أحدث اجتماعات السياسة النقدية بمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) لتقييم فرص مواصلة رفع أسعار الفائدة.

وارتفع الذهب في السوق الفورية 0.1 بالمئة إلى 1835.79 دولار للأوقية (الأونصة)، وزادت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة 0.1 بالمئة إلى 1844 دولارا للأوقية.

ورغم أن الذهب يعتبر أداة للتحوط من التضخم فإن ارتفاع أسعار الفائدة يزيد من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن النفيس الذي لا يدر عائدا.

ومن المقرر نشر محضر أحدث اجتماعات السياسة النقدية للبنك المركزي الأمريكي الأربعاء، ورفع البنك الفائدة بواقع 25 نقطة أساس في اجتماعه الذي جرى يومي 31 يناير كانون الثاني والأول من فبراير شباط ومن المتوقع أن يرفع أسعار الفائدة الرئيسية فوق مستوى خمسة بالمئة بحلول مايو أيار على أن تبلغ الفائدة ذروتها عند 5.347 بالمئة في يوليو تموز.

ولم يطرأ تغير يذكر على سعر الفضة في المعاملات الفورية عند 21.83 دولار للأوقية بينما ارتفع البلاتين 0.2 بالمئة إلى 944.18 دولار. ونزل المعدنان من أعلى مستوياتهما في أسبوع المسجل أمس الثلاثاء.

وانخفض البلاديوم 0.4 بالمئة مسجلا 1518.92 دولار للأوقية.

    المصدر :
  • رويترز

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