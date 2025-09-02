الثلاثاء 10 ربيع الأول 1447 ﻫ - 2 سبتمبر 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

ارتفاع طفيف في التضخم بمنطقة اليورو في أغسطس

منذ 17 دقيقة
منطقة اليورو (رويترز)

منطقة اليورو (رويترز)

A A A
طباعة المقال

ارتفع التضخم في منطقة اليورو قليلا في أغسطس آب ليظل قريبا من المعدل الذي يستهدفه البنك المركزي الأوروبي عند اثنين بالمئة، وهو ما يعزز على الأرجح رهانات السوق على أن أسعار الفائدة ستبقى دون تغيير في الأمد القريب.

وأظهرت بيانات نشرها مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي اليوم الثلاثاء أن التضخم في الدول العشرين التي تستخدم اليورو ارتفع إلى 2.1 بالمئة الشهر الماضي من اثنين بالمئة في يوليو تموز، وهو ما يزيد قليلا عن توقعات الخبراء في استطلاع أجرته رويترز عند اثنين بالمئة.

وجاء الارتفاع نتيجة لزيادة أسعار الأغذية غير المصنعة وضغط أقل نتيجة لانخفاض تكاليف الطاقة.

في غضون ذلك، استقرت البيانات الأكثر متابعة المتعلقة بالتضخم الأساسي، والذي يستبعد أسعار المواد الغذائية والوقود المتقلبة، عند 2.3 بالمئة، وهو ما يفوق التوقعات التي أشارت إلى انخفاض إلى 2.2 بالمئة.

وتؤكد البيانات توقعات البنك المركزي الأوروبي بأن يظل التضخم يحوم حول المستوى المستهدف حتى نهاية العام، إذ يمحو الارتفاع الطفيف لأسعار السلع واستقرار أسعار الطاقة جانبا من تأثير النمو القوي لأسعار المواد الغذائية والخدمات.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

احتجاجات في إندونيسيا
شرطة إندونيسيا تطلق الغاز المسيل للدموع قرب جامعتين مع تصاعد الاحتجاجات
صور رئيس وزراء الحكومة اليمنية التي يقودها الحوثيون أحمد غالب الرهوي ومسؤولون آخرون في الحكومة الحوثية الذين قتلوا في غارة إسرائيلية، خلال جنازة في صنعاء، اليمن، 1 سبتمبر 2025. رويترز
اغتيال وزراء الحوثي.. هل يغير قواعد الاشتباك مع إسرائيل؟
تفشي الفقر والفساد في غرب أفريقيا يسهل مهمة المهربين (Getty)
مهربو كوكايين من غرب البلقان يرسخون نفوذهم في غرب أفريقيا

الأكثر قراءة

هواية الـParagliding
صور.. سقوط شخصين كانا يمارسان الطيران الشراعي
رئيس مجلس النواب نبيه بري في ذكرى تغييب الإمام موسى الصدر
نبيه بري: منفتحون لمناقشة مصير السلاح.. وإسرائيل تجاهلت الورقة الأميركية
سفينة شحن تعرضت لهجوم في البحر الأحمر-أرشيفية
منظمتان بريطانيتان: تلقينا بلاغين عن واقعة جنوب غربي ينبع بالسعودية