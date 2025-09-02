ارتفاع طفيف في التضخم بمنطقة اليورو في أغسطس

ارتفع التضخم في منطقة اليورو قليلا في أغسطس آب ليظل قريبا من المعدل الذي يستهدفه البنك المركزي الأوروبي عند اثنين بالمئة، وهو ما يعزز على الأرجح رهانات السوق على أن أسعار الفائدة ستبقى دون تغيير في الأمد القريب.

وأظهرت بيانات نشرها مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي اليوم الثلاثاء أن التضخم في الدول العشرين التي تستخدم اليورو ارتفع إلى 2.1 بالمئة الشهر الماضي من اثنين بالمئة في يوليو تموز، وهو ما يزيد قليلا عن توقعات الخبراء في استطلاع أجرته رويترز عند اثنين بالمئة.

وجاء الارتفاع نتيجة لزيادة أسعار الأغذية غير المصنعة وضغط أقل نتيجة لانخفاض تكاليف الطاقة.

في غضون ذلك، استقرت البيانات الأكثر متابعة المتعلقة بالتضخم الأساسي، والذي يستبعد أسعار المواد الغذائية والوقود المتقلبة، عند 2.3 بالمئة، وهو ما يفوق التوقعات التي أشارت إلى انخفاض إلى 2.2 بالمئة.

وتؤكد البيانات توقعات البنك المركزي الأوروبي بأن يظل التضخم يحوم حول المستوى المستهدف حتى نهاية العام، إذ يمحو الارتفاع الطفيف لأسعار السلع واستقرار أسعار الطاقة جانبا من تأثير النمو القوي لأسعار المواد الغذائية والخدمات.