ارتفاع طفيف في طلبات إعانة البطالة الأسبوعية بأمريكا

سجل عدد الأمريكيين الذين تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة ارتفاعا طفيفا في الأسبوع المنصرم مما يشير إلى أن سوق العمل لا تزال مستقرة.

وأعلنت وزارة العمل الأمريكية، اليوم الخميس، أن طلبات إعانة البطالة الجديدة ارتفعت ألف طلب إلى 218 ألفا في الأسبوع المنتهي في 26 يوليو تموز بعد التعديل في ضوء العوامل الموسمية.

وتوقع خبراء اقتصاد استطلعت رويترز آراءهم أن يبلغ عدد الطلبات 224 ألفا في أحدث أسبوع.

وتباطأ سوق العمل، إذ يقول خبراء اقتصاد إن عدم اليقين بشأن مستوى الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترامب جعل الشركات حذرة من تعيين موظفين جدد. لكن إجمالي عدد ساعات العمل التي يمكن للعاملين تقديمها انخفض أيضا وسط حملة البيت الأبيض ضد الهجرة.

وأظهر استطلاع أجرته رويترز لآراء خبراء في الاقتصاد أن الوظائف غير الزراعية زادت على الأرجح 110 آلاف وظيفة الشهر الماضي بعد ارتفاعها 147 ألفا في يونيو حزيران.

ومن المتوقع أن يرتفع معدل البطالة إلى 4.2 بالمئة من 4.1 بالمئة في يونيو حزيران.