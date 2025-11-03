الأثنين 12 جمادى الأولى 1447 ﻫ - 3 نوفمبر 2025 |
ارتفاع طفيف لأسهم أوروبا مع تقييم المستثمرين لنتائج الأعمال

شبح الإغلاق يهدد أوروبا بعد هبوط الأسهم

هبوط أسهم أوروبا

ارتفعت الأسهم الأوروبية قليلا، اليوم الاثنين، مع تقييم المستثمرين لجولة جديدة من نتائج الأعمال في حين ارتفعت أسهم شركات السيارات وسط تفاؤل بأن مصانع شركة نيكسبيريا الهولندية لصناعة الرقائق الإلكترونية في الصين ستستأنف الشحنات.

وارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.1 بالمئة إلى 572.28 نقطة. وتباين أداء المؤشرات الإقليمية الرئيسية الأخرى، إذ ارتفع المؤشر داكس الألماني 0.7 بالمئة وانخفض المؤشر كاك 40 الفرنسي 0.1 بالمئة.

وتقدمت شركات السيارات مع ارتفاع أسهم رينو ومرسيدس بنز وفولكس فاجن بمعدلات تتراوح بين 1.9 بالمئة إلى 2.3 بالمئة بعد أن قال مصدر إن البيت الأبيض سيعلن قريبا عن استئناف شحنات نيكسبيريا من الصين.

وسجل المؤشر الرئيسي لقطاع السيارات انخفاضا للشهر الثاني على التوالي في أكتوبر تشرين الأول.

وقال كريس بوشامب، كبير محللي السوق في (آي.جي ماركتس)، “بعد ما يبدو أنه كان سلسلة متواصلة من الأخبار السيئة من شركات صناعة السيارات الأوروبية، فإن هذا يعطيهم دفعة قوية. إنه ليس تحولا، ولكنه بالتأكيد دعم أكبر قليلا كنا نتطلع إليه”.

وسيطرت الحكومة الهولندية مؤخرا على شركة نيكسبيريا، المملوكة لشركة وينج تك الصينية، مما دفع بكين إلى منع منتجات نيكسبيريا من مغادرة الصين، وأدى ذلك إلى حدوث اضطرابات في الإمدادات لشركات صناعة السيارات على مستوى العالم.

وارتفعت أسهم التكنولوجيا الأوروبية 0.6 بالمئة. وتقدمت أسهم شركات السفر والترفيه 1.7 بالمئة مدعومة بأسهم ريان إير.

وانخفضت أسهم شركات التعدين 1.5 بالمئة مع انخفاض أسهم أنجلو أمريكان وريو تينتو بأكثر من اثنين بالمئة لكل منهما.

ووصلت أسهم شركة سيمنز للطاقة إلى مستوى مرتفع غير مسبوق وصعدت 2.5 بالمئة بعد أن رفع مورجان ستانلي سعره المستهدف للسهم بسبب تحسن التوقعات على المدى المتوسط.

