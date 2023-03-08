الأربعاء 16 شعبان 1444 ﻫ - 8 مارس 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

ارتفاع طفيف للأسهم الأوروبية بعد بيانات أمريكية

منذ 46 دقيقة
مؤشر الأسهم الأوروبية

مؤشر الأسهم الأوروبية

A A A
طباعة المقال

سجلت الأسهم الأوروبية أداء متواضعا، الأربعاء، بعدما غذت بيانات أفضل من المتوقع للوظائف في الولايات المتحدة المخاوف من خطاب جروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) المتشدد بشأن أسعار الفائدة بينما يستوعب المستثمرون أيضا أرقام النمو بمنطقة اليورو خلال الربع الرابع.

وأغلق المؤشر ستوكس 600 للأسهم الأوروبية مرتفعا 0.1 بالمئة بعدما سجل أدنى مستوياته في أسبوع. ومن المرجح أن يكون المؤشر قد استفاد من أحدث تصريحات باول بشأن عدم التوصل لقرار بعد بشأن مقدار الزيادة في أسعار الفائدة الشهر للشهر الجاري.

وكان مؤشرا قطاع الموارد الأساسية والتكنولوجيا أبرز الرابحين بينما تراجعت أسهم الشركات العقارية تحت ضغوط بيع.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

إيران على وشك صناعة قنبلة نووية
قلق أمريكي أوروبي بعد تخصيب إيران لليورانيوم بنسبة 84%
مجلس الشيوخ الأمريكي
مشروع قانون أمريكي للضغط على أوبك
مقر الأمم المتحدة
اجتماع في جنيف لبحث تجديد اتفاق الحبوب الأوكرانية

الأكثر قراءة

الضاحية الجنوبية
اشتباك مسلّح وإطلاق قذيفتَيْ "B7".. ماذا حصل في الضاحية؟
هزة أرضية
عدة هزات في البقاع الغربي
عباس الحلبي
قرار لوزير التربية... ماذا جاء فيه؟