ارتفاع طفيف للأسهم الأوروبية بعد بيانات أمريكية

سجلت الأسهم الأوروبية أداء متواضعا، الأربعاء، بعدما غذت بيانات أفضل من المتوقع للوظائف في الولايات المتحدة المخاوف من خطاب جروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) المتشدد بشأن أسعار الفائدة بينما يستوعب المستثمرون أيضا أرقام النمو بمنطقة اليورو خلال الربع الرابع.

وأغلق المؤشر ستوكس 600 للأسهم الأوروبية مرتفعا 0.1 بالمئة بعدما سجل أدنى مستوياته في أسبوع. ومن المرجح أن يكون المؤشر قد استفاد من أحدث تصريحات باول بشأن عدم التوصل لقرار بعد بشأن مقدار الزيادة في أسعار الفائدة الشهر للشهر الجاري.

وكان مؤشرا قطاع الموارد الأساسية والتكنولوجيا أبرز الرابحين بينما تراجعت أسهم الشركات العقارية تحت ضغوط بيع.