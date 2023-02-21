ارتفاع طفيف للذهب

إرتفع الذهب قليلاً، إذ كان حبيس نطاق ضيّق مع امتناع المستثمرين عن تكوين مراكز كبيرة قبل صدور بيانات اقتصادية أميركية قد تؤثّر على استراتيجية مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) الخاصة بأسعار الفائدة.

وصعد الذهب 0.1 في المئة إلى 1842.37 دولاراً، فيما يجري تداوله في نطاق أربعة دولارات. وارتفعت العقود الآجلة للذهب الأميركي 0.1 في المئة أيضاً إلى 1852.10 دولار.

وتثني أسعار الفائدة المرتفعة المستثمرين عن وضع الأموال في الأصول التي لا تدر عائداً مثل الذهب.

وسجّلت أسعار الذهب أعلى مستوياتها منذ نيسان 2022 هذا الشهر، لكنّها خسرت منذ ذلك الحين نحو 120 دولاراً بعد أن أظهرت سلسلة من البيانات الاقتصادية علامات على مرونة الاقتصاد الأميركي وشح سوق العمل، مما أثار مخاوف من أن أسعار الفائدة ستظل مرتفعة لفترة أطول.