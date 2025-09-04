الخميس 12 ربيع الأول 1447 ﻫ - 4 سبتمبر 2025 |
ارتفاع طلبات إعانة البطالة الأسبوعية في أمريكا مع تراجع قوة سوق العمل

منذ ساعة واحدة
ارتفع عدد الأمريكيين الذين تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة أكثر من المتوقع الأسبوع الماضي، مما يعكس تراجع قوة سوق العمل.

وقالت وزارة العمل اليوم الخميس إن الطلبات الأولية للحصول على الإعانات الحكومية ارتفعت ثمانية آلاف إلى مستوى معدل في ضوء العوامل الموسمية بلغ 237 ألف طلب للأسبوع المنتهي في 30 أغسطس آب.

وتوقع الاقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم أن تبلغ الطلبات 230 ألف طلب في ذلك الأسبوع.

وتحول نمو الوظائف إلى حالة من التباطؤ، إذ ألقى اقتصاديون باللوم على الرسوم الجمركية الشاملة التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على الواردات وحملة مكافحة الهجرة التي تعيق التوظيف في مواقع البناء والمطاعم.

وذكرت الحكومة أمس الأربعاء أن عدد العاطلين عن العمل كان أكثر من الوظائف المتاحة في يوليو تموز للمرة الأولى منذ جائحة كوفيد-19.

    المصدر :
  • رويترز

