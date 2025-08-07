ارتفاع طلبات إعانة البطالة الأسبوعية في أمريكا

ارتفع عدد الأمريكيين الذين تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة الأسبوع الماضي، مما يشير إلى أن سوق العمل مستقرة إلى حد كبير رغم تراجع وتيرة خلق فرص العمل وحاجة من تم تسريحهم من العاملين إلى وقت أطول للعثور على وظائف جديدة.

وقالت وزارة العمل الأمريكية اليوم الخميس إن عدد الطلبات الجديدة ارتفع سبعة آلاف طلب إلى 226 ألفا بعد التعديل في ضوء العوامل الموسمية للأسبوع المنتهي في الثاني من أغسطس آب.

وتوقع خبراء اقتصاد استطلعت رويترز آراءهم 221 ألف طلب خلال ذلك الأسبوع.

تباطأت سوق العمل، وأظهرت بيانات حكومية الأسبوع الماضي أنه تم خلق عدد أقل بكثير من فرص العمل في يوليو تموز مما توقعه خبراء اقتصاد لأن الضبابية بشأن الرسوم الجمركية التي يفرضها الرئيس دونالد ترامب جعلت الشركات تتوخى الحذر بشأن تعيين موظفين جدد.

ويأتي هذا بالإضافة إلى تعديل مقدار الزيادة في نشاط التوظيف في الشهرين السابقين بخفض نحو 260 ألف وظيفة، في تراجع مذهل دفع ترامب إلى إقالة رئيسة مكتب إحصاءات العمل وهز المستثمرين وخبراء الاقتصاد الذين يشعرون بالفعل بقلق إزاء تراجع جودة البيانات الاقتصادية الرسمية في الولايات المتحدة.

ويعني تردد أصحاب العمل في زيادة التعيينات أن هناك عددا أقل من الوظائف لمن تم تسريحهم.

وأظهر تقرير الطلبات أن عدد من يتلقون الإعانات بعد الأسبوع الأول، وهو مؤشر على وتيرة التوظيف، ارتفع إلى 1.974 مليون شخص خلال الأسبوع المنتهي في 26 يوليو تموز.

وفي الوقت نفسه، قالت وزارة العمل أيضا إن إنتاجية العاملين زادت في الربع الثاني، مما حد من ارتفاع تكاليف العمالة في بداية العام.