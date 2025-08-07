الخميس 13 صفر 1447 ﻫ - 7 أغسطس 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

ارتفاع طلبات إعانة البطالة الأسبوعية في أمريكا

منذ 8 دقائق
طلبات إعانة البطالة في أمريكا

طلبات إعانة البطالة في أمريكا

A A A
طباعة المقال

ارتفع عدد الأمريكيين الذين تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة الأسبوع الماضي، مما يشير إلى أن سوق العمل مستقرة إلى حد كبير رغم تراجع وتيرة خلق فرص العمل وحاجة من تم تسريحهم من العاملين إلى وقت أطول للعثور على وظائف جديدة.

وقالت وزارة العمل الأمريكية اليوم الخميس إن عدد الطلبات الجديدة ارتفع سبعة آلاف طلب إلى 226 ألفا بعد التعديل في ضوء العوامل الموسمية للأسبوع المنتهي في الثاني من أغسطس آب.

وتوقع خبراء اقتصاد استطلعت رويترز آراءهم 221 ألف طلب خلال ذلك الأسبوع.

تباطأت سوق العمل، وأظهرت بيانات حكومية الأسبوع الماضي أنه تم خلق عدد أقل بكثير من فرص العمل في يوليو تموز مما توقعه خبراء اقتصاد لأن الضبابية بشأن الرسوم الجمركية التي يفرضها الرئيس دونالد ترامب جعلت الشركات تتوخى الحذر بشأن تعيين موظفين جدد.

ويأتي هذا بالإضافة إلى تعديل مقدار الزيادة في نشاط التوظيف في الشهرين السابقين بخفض نحو 260 ألف وظيفة، في تراجع مذهل دفع ترامب إلى إقالة رئيسة مكتب إحصاءات العمل وهز المستثمرين وخبراء الاقتصاد الذين يشعرون بالفعل بقلق إزاء تراجع جودة البيانات الاقتصادية الرسمية في الولايات المتحدة.

ويعني تردد أصحاب العمل في زيادة التعيينات أن هناك عددا أقل من الوظائف لمن تم تسريحهم.

وأظهر تقرير الطلبات أن عدد من يتلقون الإعانات بعد الأسبوع الأول، وهو مؤشر على وتيرة التوظيف، ارتفع إلى 1.974 مليون شخص خلال الأسبوع المنتهي في 26 يوليو تموز.

وفي الوقت نفسه، قالت وزارة العمل أيضا إن إنتاجية العاملين زادت في الربع الثاني، مما حد من ارتفاع تكاليف العمالة في بداية العام.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يتحدث خلال مؤتمر صحفي عقب مكالمة هاتفية مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وسط الهجوم الروسي على أوكرانيا، في كييف، أوكرانيا، 19 مايو/أيار 2025. رويترز
زيلينسكي: تحدثت مع ماكرون بشأن الاتصال مع ترامب
الرئيس السوري أحمد الشرع يستقبل وزير الخارجية التركي هاكان فيدان والوفد المرافق له بحضور بحضور وزير الخارجية أسعد الشيباني في دمشق
وزير الخارجية التركي في سوريا لإجراء محادثات مع الشرع
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. رويترز
بوتين: الإمارات من الأماكن المناسبة للقاء ترامب

الأكثر قراءة

الشيخ نعيم قاسم
جنّ جنون حزب الله.. تهديد مباشر للحكومة
الليرة اللبنانية تهوي إلى أدنى مستوى في تاريخها
3 عقبات تحول دون طرح ورقتي الـ 500 ألف والمليون ليرة في الأسواق!
قتل في غارة للجيش اللبناني… مَن هو “أبو سلّة”؟