ارتفاع طلبات إعانة البطالة الأمريكية بأعلى وتيرة منذ 3 أشهر

ارتفع عدد الأمريكيين الذين تقدموا الأسبوع الماضي بطلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة بأكبر وتيرة في حوالي ثلاثة أشهر، في إشارة أولية إلى احتمال زيادة عمليات تسريح العاملين وإلى مؤشرات على ضعف سوق العمل.

وقالت وزارة العمل الأمريكية اليوم الخميس إن الطلبات الجديدة ارتفعت 11 ألف طلب، وهي أكبر زيادة منذ أواخر مايو أيار، لتسجل 235 ألف طلب بعد التعديل في ضوء العوامل الموسمية للأسبوع المنتهي في 16 أغسطس آب.

وتوقع خبراء اقتصاد استطلعت رويترز آراءهم 225 ألف طلب في ذلك الأسبوع.

شهدت سوق العمل انقساما بين تراجع عمليات التسريح وفتور التوظيف، في ظل سعي الشركات للتعامل مع سياسة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للحماية التجارية، التي رفعت متوسط الرسوم الجمركية على الواردات إلى أعلى مستوى منذ قرن.

وأظهر تقرير الطلبات أن عدد من يتلقون الإعانات بعد الأسبوع الأول، وهو مؤشر على وتيرة التوظيف، ارتفع 30 ألفا إلى 1.972 مليون شخص، وهو أعلى مستوى منذ نوفمبر تشرين الثاني 2021، خلال الأسبوع المنتهي في التاسع من أغسطس آب.

وقال خبراء اقتصاد إن اتجاه الطلبات يتسق مع ارتفاع معدل البطالة إلى 4.3 بالمئة في أغسطس آب من 4.2 بالمئة في يوليو تموز.