ارتفاع عدد الشهداء إلى 7650.. وثلث مستشفيات غزة مغلقة!

أفاد التقرير اليومي الصادر عن وزارة الصحة الفلسطينية اليوم السبت، بارتفاع عدد الشهداء في غزة إلى 7650 فضلا عن 19450 جريحا منذ بدء القصف الإسرائيلي على القطاع قبل ثلاثة أسابيع.

وأضاف التقرير أن عدد الشهداء في الضفة الغربية بلغ 111 كما سقط 1950 جريحا. وأفاد أن النساء والأطفال وكبار السن يمثلون 70 بالمئة من إجمالي الوفيات في غزة.

كما تم تدمير حوالي 177781 وحدة سكنية منذ السابع من أكتوبر تشرين الأول.

كما قال التقرير إنه في الوقت نفسه، لا يزال ثلث مستشفيات غزة وما يقرب من ثلثي مراكز الرعاية الصحية مغلقة بسبب الأضرار الناجمة عن القصف الإسرائيلي الذي أدى أيضا إلى قطع الخطوط الأرضية وخدمات الهواتف المحمولة والإنترنت في جميع أنحاء القطاع منذ أمس الجمعة.