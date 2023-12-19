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ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين بغزة إلى 97 منذ بدء العدوان الإسرائيلي

منذ 41 دقيقة
ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين بغزة

ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين بغزة

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أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة اليوم الثلاثاء، ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين إلى 97 منذ بدء الحرب الوحشية على القطاع في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وأفاد المكتب في بيان بارتفاع حصيلة الشهداء عقب استشهاد الصحفي عادل زعرب جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي منزل عائلته بمحافظة رفح جنوب قطاع غزة.

وكان المكتب الإعلامي في غزة اتهم في وقت سابق الاحتلال بتعمد قتل الصحفيين بهدف تغييب الرواية الفلسطينية ومحاولة طمس الحقيقة وعرقلة إيصال الأخبار والمعلومات إلى الرأي العام الإقليمي والعالمي.

مقبرة الصحفيين

وقبل أيام، وصفت منظمة “مراسلون بلا حدود” الدولية قطاع غزة بـ”مقبرة الصحفيين”، حيث “تتعمد إسرائيل خنق عمل الصحفيين وقتلهم، وممارسة مختلف الطرق لإعاقتهم في الميدان، فضلا عن التهجير والحصار ومنع الصحفيين الأجانب من الدخول إلى غزة وقطع الإنترنت ورسائل التهديدات التي تصلهم”.

ولليوم الـ74 على التوالي يشن الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة خلفت حتى أمس الاثنين 19 ألفا و453 شهيدا و52 ألفا و286 جريحا، معظمهم أطفال ونساء، إضافة إلى دمار هائل في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة، بحسب مصادر فلسطينية وأممية.

    المصدر :
  • وكالات

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