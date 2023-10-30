ارتفاع عدد الشهداء في غزة إلى 8306.. ونتنياهو يرفض دعوات وقف إطلاق النار

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة الذي تديره حركة المقاومة الإسلامية (حماس) اليوم الاثنين إن 8306 فلسطينيين على الأقل استشهدوا، بينهم 3457 طفلا، في الغارات الإسرائيلية على غزة منذ السابع من أكتوبر تشرين الأول.

فيما ذكرت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان لها أن عدد الشهداء في الضفة الغربية المحتلة ارتفع إلى 329 فلسطينيا منذ يناير كانون الثاني بينهم 121 منذ السابع من هذا الشهر.

وكان متحدث باسم مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، رفض بشدة دعوات وقف إطلاق النار، مؤكدا أنه “لا عودة إلى ما قبل 7 أكتوبر”، فيما أشار إلى أن “القوات الإسرائيلية لا تنوي البقاء في قطاع غزة إلى الأبد، لكننا سنبقى لفترة من أجل القضاء على حماس”.

وتسارعت الأحداث منذ مساء الجمعة مع شن إسرائيل غارات جوية وقصفا من البر والبحر، ترافق مع قطع للاتصالات عن غزة لنحو يوم، مع بدء توغل بري هو الأوسع منذ بداية المعارك في 7 أكتوبر.

هذا وتتزايد الدعوات للسماح بإيصال مساعدات إنسانية إلى المدنيين في غزة الذين يتعرضون لقصف متواصل يشنه الجيش الإسرائيلي ردا على هجوم حماس في 7 أكتوبر.

وقتل أكثر من 1400 شخص في إسرائيل قضوا يوم الهجوم الذي احتجزت خلاله حماس 239 أسيرا “بينهم الكثير من العمال الأجانب”، وفق السلطات الإسرائيلية.