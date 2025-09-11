الجمعة 20 ربيع الأول 1447 ﻫ - 12 سبتمبر 2025 |
English Français عربي

ارتفاع عدد القتلى جراء الغارات الإسرائيلية الأحدث على اليمن إلى 46

الغارات الإسرائيلية على اليمن

الغارات الإسرائيلية على اليمن

قالت وزارة الصحة التابعة للحوثيين في اليمن، يوم الخميس، إن عدد قتلى الهجمات التي شنتها إسرائيل يوم الأربعاء ارتفع إلى 46، إلى جانب 165 جريحا.

وقصفت إسرائيل العاصمة اليمنية صنعاء ومحافظة الجوف بالشمال، في إطار سلسلة من الهجمات والهجمات المضادة بين إسرائيل والحوثيين المتحالفين مع إيران والتي هي جزء من تداعيات الحرب في غزة.

وجاءت الهجمات في أعقاب غارة جوية على صنعاء في 30 أغسطس آب أسفرت عن مقتل رئيس وزراء الحكومة التي يديرها الحوثيون وعدد من الوزراء، في أول هجوم من نوعه يستهدف عددا من كبار المسؤولين.

وقال الجيش الإسرائيلي “نُفذت الغارات ردا على هجمات شنها نظام الحوثيين الإرهابي ضد دولة إسرائيل، والتي أُطلقت خلالها طائرات مسيرة وصواريخ سطح-سطح باتجاه الأراضي الإسرائيلية”.

وفي وقت سابق من يوم الخميس، قال الجيش الإسرائيلي إنه اعترض عمليتي إطلاق من اليمن، إحداها لصاروخ والثانية لطائرة مسيرة. وأعلن الحوثيون في وقت لاحق المسؤولية عنهما.

وقال المتحدث العسكري باسم الحوثيين إن هذا جاء أيضا “في إطار الرد على العدوان الصهيوني الغادر الغاشم على بلدنا”.

ومند اندلاع حرب غزة، هاجم الحوثيون، الذين يسيطرون على المناطق الأكثر اكتظاظا بالسكان في اليمن، سفنا في البحر الأحمر فيما يصفونه بأنه جهد لإسناد الفلسطينيين في غزة.

كما أطلقوا صواريخ باتجاه إسرائيل، تم اعتراض معظمها. وترد إسرائيل بشن غارات على المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن، بما في ذلك ميناء الحديدة الحيوي.

  • رويترز

