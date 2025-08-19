الثلاثاء 25 صفر 1447 ﻫ - 19 أغسطس 2025 |
ارتفاع عدد القتلى جراء سيول في شمال غرب باكستان إلى 365

منذ ساعة واحدة
قال سكان قرية جبلية في شمال غرب باكستان إن المياه والصخور اجتاحت منازلهم بعد هطول أمطار غزيرة دفعة واحدة، وذكرت السلطات اليوم الثلاثاء أن عدد القتلى جراء السيول في المنطقة على مدى الأيام الخمسة الماضية ارتفع إلى 365.

وتسببت السيول الناجمة عن أمطار غزيرة في منطقة شمال غرب باكستان الجبلية في حدوث دمار واسع النطاق منذ يوم الجمعة، في أسوأ موجة أمطار موسمية هذا العام، مع تحذير المسؤولين من مزيد من العواصف في المستقبل.

وقال نصار خان مفوض منطقة سوابي التي تقع بها قرية دالوري بالا قرب جبال جدون إن عدد القتلى ارتفع إلى 30 بعد انتشال عمال الإنقاذ مزيدا من الجثث من تحت الأنقاض اليوم‭ ‬بعد يوم واحد من هطول أمطار غزيرة مفاجئة.

