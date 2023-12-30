ارتفاع عدد القتلى في أوكرانيا جراء هجوم جوي روسي كبير إلى 39

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن عدد القتلى في أكبر هجوم جوي روسي على أوكرانيا ارتفع إلى 39 (السبت 30-12-2023) في حين تواصل فرق الإنقاذ رفع الأنقاض والركام من موقع القصف.

وأطلقت روسيا 158 طائرة مسيرة وصاروخا على مدن وبلدات في أنحاء أوكرانيا أمس الجمعة وهو الهجوم الذي وصفه مسؤولون أوكرانيون بأنه أسوأ قصف جوي حدث منذ بداية الغزو الروسي في فبراير شباط 2022.

وقال زيلينسكي عبر تطبيق تيليجرام للتراسل “لا تزال الجهود مستمرة لإزالة آثار الهجوم الروسي الذي وقع أمس. وتضررت 120 مدينة وقرية تقريبا ومئات الأهداف المدنية”.

وأضاف أن 39 شخصا لقوا حتفهم وأصيب 159 جراء الضربات التي استخدمت أنواعا مختلفة من الصواريخ الباليستية وصواريخ كروز والطائرات المسيرة إيرانية الصنع. وقال الجيش الأوكراني إن الدفاعات الجوية أسقطت 87 صاروخا روسيا وأكثر من 30 طائرة مسيرة.

وقال فيتالي كليتشكو رئيس بلدية كييف إن حوالي 16 شخصا قتلوا في العاصمة، وهو أكبر عدد للقتلى في المدينة خلال الحرب الدائرة منذ 22 شهرا تقريبا. وأعلنت المدينة الأول من يناير كانون الثاني يوم حداد على الضحايا.

وقال كليتشكو إن فرق الإنقاذ تواصل البحث بين الأنقاض في كييف حيث أصيب مستودع وعدد من المباني السكنية والتجارية.

وذكر مسؤولون محليون أن جهود الإنقاذ لا تزال جارية في مدن وقرى أخرى في وسط وجنوب وغرب البلاد. وهرعت السلطات المحلية للمساعدة على إصلاح آلاف النوافذ المحطمة في المباني السكنية واستعادة نظام التدفئة.

والطقس في أوكرانيا دافئ على غير العادة إذ تبلغ درجات الحرارة حوالي أربع درجات مئوية لكن خبراء الأرصاد الجوية يتوقعون انخفاضا في درجات الحرارة إلى الصفر في وقت لاحق من الأسبوع.