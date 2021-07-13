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ارتفاع عدد القتلى في جنوب إفريقيا جراء الاحتجاجات

13 - يوليو - 2021
آخر تحديث: 13 - يوليو - 2021 1:16 مساءً
أعمال عنف في جنوب إفريقيا اعتراضا على سجن الرئيس السابق جاكوب زوما

أعمال عنف في جنوب إفريقيا اعتراضا على سجن الرئيس السابق جاكوب زوما

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أفادت وكالة “فرانس برس”، نقلا عن مسؤول إقليمي في جنوب إفريقيا، بـ”مقتل 22 مواطنا آخر خلال الاضطرابات الجارية في البلاد ، مما رفع عدد القتلى، على المستوى الوطني، إلى 32 شخصا”.

وقال رئيس الوزراء، سيهل زيكالالا، إن “عدد القتلى في ولاية كوازولو ناتال وصل إلى 26″، بعد أن أكد المسؤولون مقتل 6 أشخاص في ولاية غواتنغ.

هذا وأشار وزير الدفاع، نوسيفيوي مابيسا نكاكولا، إلى أن “جنوب إفريقيا ليست في مرحلة حالة الطوارئ بعد”، مع انتشار الاحتجاجات العنيفة التي أثارها سجن الرئيس السابق، جاكوب زوما.

واندلعت المظاهرات يوم الجمعة الماضي، بعد أن كانت المحكمة قد أصدرت حكما بسجن زوما 15 شهرا، بسبب رفضه تنفيذ أمر من المحكمة الدستورية في فبراير الماضي للمثول أمامها لتقديم شهادة بشان التحقيق في قضايا فساد جرت خلال فترة حكمه التي استمرت حتى عام 2018.

    المصدر :
  • فرانس برس AFP

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