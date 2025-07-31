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ارتفاع عدد القتلى في شمال الصين بعد أمطار غزيرة

منذ ساعتين
آخر تحديث: 31 - يوليو - 2025 11:33 صباحًا
طرق متضررة وأشجار متساقطة بجوار نهر تشينغشوي الفائض بعد أن غمرت الأمطار الغزيرة المنطقة، في منطقة مييون بمقاطعة بكين، الصين، 29 يوليو 2025. رويترز

طرق متضررة وأشجار متساقطة بجوار نهر تشينغشوي الفائض بعد أن غمرت الأمطار الغزيرة المنطقة، في منطقة مييون بمقاطعة بكين، الصين، 29 يوليو 2025. رويترز

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أودت الأحوال الجوية القاسية بحياة ثمانية أشخاص على الأقل في مدينة تشنغده الواقعة خارج العاصمة الصينية بكين، ولا يزال 18 شخصا في عداد المفقودين في ظل هطول أمطار غزيرة على المنطقة الجبلية خلال الأسبوع المنصرم.

ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) عن السلطات المحلية في وقت متأخر أمس الأربعاء إن الوفيات وقعت في قرى داخل منطقة شينغلونغ التابعة لتشنغده في إقليم خبي، دون تحديد توقيت وفاتهم أو كيفيتها.

وقالت شينخوا إن العمل لا يزال جاريا لتحديد مكان المفقودين.

وتقع مدينة تشنغده على تضاريس جبلية وتشتهر بأنها منتجع كان أباطرة أسرة تشينغ يمكثون فيه هربا من قيظ بكين في فصل الصيف منذ قرون مضت.

وبدأ هطول أمطار غزيرة يوم الأربعاء من الأسبوع الماضي على بكين والمناطق المحيطة بها، وهطلت أمطار تعادل ما يتساقط خلال عام كامل في أقل من أسبوع في بعض المناطق، وأدت إلى وفاة 30 شخصا على الأقل في ضواحي العاصمة. ووقعت 28 من تلك الوفيات في منطقة مييون الجبلية.

ووقعت الوفيات في تشنغده في القرى التي تقع على حدود مييون وتبعد حوالي 25 كيلومترا عن خزان مييون الذي يعد الأكبر في شمال الصين.

وتقع القرى التي لقى فيها الثمانية حتفهم على مرتفعات أعلى عند مصب خزان مييون.

وفي قرية أخرى تقع إلى الشمال من الخزان، أدى انهيار أرضي يوم الاثنين إلى وفاة ثمانية، في حين لا يزال أربعة في عداد المفقودين.

    المصدر :
  • رويترز

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