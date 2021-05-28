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ارتفاع عدد المدخنين إلى 1.1 مليار إنسان أغلبهم يعيشون في هذه الدول

28 - مايو - 2021
التدخين

التدخين

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ارتفع عدد المدخنين إلى 1.1 مليار إنسان يعيش ثلثيهم في 10 دول، هي: الصين، الهند، إندونيسيا، الولايات المتحدة، روسيا، بنغلاديش، اليابان، تركيا، فيتنام والفلبين، وذلك بحسب ما أظهرت دراسة أممية موّلتها شركة بيل غيتس الخيرية.

وقالت الدراسة التي نقلتها صحيفة الغارديان عن مجلة لانسيت الطبية، وشملت 204 دول، إن 89 % من المدخنين الجدد أدمنوا قبل سن 25 عاما؛ لأنه من غير المرجح أن يبدأوا التدخين بعد ذلك العمر.

وأشارت الدراسة إلى أن متوسط العمر الذي يبدأ فيه الشخص بالتدخين هو 19 عاما، عندما يكون ذلك قانونيا في معظم الدول.

ورجحت المؤلفة الرئيسية للدراسة، ماريسا ريتسما، أنه إذا تأخر الشباب في اكتساب هذه العادة، فمن غير المرجح أن ينتهي بهم الأمر إلى أن يصبحوا مدخنين.

وقدرت عدد الذين ماتوا بالتدخين في العالم خلال عام 2019، بحوالي 8 ملايين شخص.

    المصدر :
  • إرم نيوز

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