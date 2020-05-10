ارتفاع عدد حالات الشفاء من كورونا بالإمارات

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تواصل الإمارات زيادة اختبارات الكشف عن فيروس كورونا للكشف المبكر عن الإصابات ، أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية، الأحد، عن ارتفاع عدد حالات الشفاء في الدولة إلى 4804 حالة، بعد تسجيل 509 حالات شفاء جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد وتعافيها التام من أعراض المرض عقب تلقيها الرعاية الصحية اللازمة.

وقالت وزارة الصحة في بيان إنه وتماشيا مع خطتها لتوسيع وزيادة نطاق الفحوصات في الدولة بهدف الاكتشاف المبكر وحصر الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد “كوفيد 19” والمخالطين لهم وعزلهم، فقد تم إجراء 29 ألف فحص جديد على فئات مختلفة في المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي.

وأوضحت الوزارة أن تكثيف إجراءات التقصي والفحص في الدولة وتوسيع نطاق الفحوصات، ساهم في الكشف عن 781 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 18198 حالة، حسبما نقلت وكالة الأنباء الإماراتية “وام”.

كذلك أكدت الوزارة تسجيل 13 حالة وفاة لمصابين من جنسيات مختلفة وذلك نتيجة لتداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، خاصة وأنهم كانوا يعانون من أمراض مزمنة، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 198 حالة.