ارتفاع عدد شهداء الهجمات الإسرائيلية على غزة إلى 17700

أعلنت وزارة الصحة في غزة اليوم السبت إن ما لا يقل عن 17700 فلسطيني استشهدوا وأصيب 48780 في الهجمات الإسرائيلية على القطاع منذ السابع من أكتوبر تشرين الأول.

وذكر أشرف القدرة المتحدث باسم الوزارة التي تديرها حركة المقاومة الإسلامية (حماس) أن مسعفَين أصيبا خلال الساعات القليلة الماضية عندما استهدفت القوات الإسرائيلية سيارة إسعاف بينما كانت تعمل على إجلاء الجرحى من مستشفى غزة الأوروبي.

وندد “بجرائم الاحتلال الاسرائيلي وحربه المستمرة ضد المستشفيات وسيارات الإسعاف والطواقم الصحية”.

وتقول إسرائيل إن حماس تعمل من داخل المستشفيات ونشرت لقطات لدعم هذا الادعاء، كما استهدفت في السابق سيارات إسعاف تقول إن حماس كانت تستخدمها. وتنفي حماس ذلك.