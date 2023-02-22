ارتفاع عدد شهداء نابلس.. والجيش الإسرائيلي يعلن انتهاء العملية العسكرية

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، الأربعاء، ارتفاع عدد شهداء العملية العسكرية الإسرائيلية في نابلس إلى 10 والجرحى إلى 102 شخص.

واقتحمت قوات كبيرة من الجيش الإسرائيلي البلدة القديمة وحاصرت أحد المنازل، ما فجّر مواجهات عنيفة مع السكان.

بينما قالت مصادر إسرائيلية إن عناصر من الجيش تحاصر أحد المنازل في البلدة القديمة يتحصن فيه ناشطون من مجموعة عرين الأسود الفلسطينية.

ومع بدء الجيش الإسرائيلي إطلاق النار على المنزل المحاصر، رشق فلسطينيون القوات بالحجارة والزجاجات الفارغة، فيما أطلق مسلحون النار عليها.

بيان الجيش الإسرائيلي عقب انتهاء العملية في نابلس

أصدر الجيش الإسرائيلي بيانا صحفيا عقب انتهاء العملية العسكرية في محافظة نابلس والتي أسفرت عن استشهاد 10 فلسطينيين وإصابة العشرات برصاص قوات الجيش.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيانه إنه وفي ختام نشاط مشترك لجهاز الشاباك وأفراد الوحدة الشرطية الخاصة والجيش الإسرائيلي صباح اليوم في البلدة القديمة بمدينة نابلس تم قتل ثلاثة مطوبين متورطين في عمليات إطلاق نار في منطقة الضفة الغربية والتخطيط لتنفيذ عدد آخر من العمليات في الوقت الفوري”. حسب زعمه

وأضاف أن المطلوبين في أحداث نابلس اليوم هم حسام اسليم من قادة مجموعة عرين الأسود والذي نفذ عمليات إطلاق نار وأرسل الخلية التي قتلت جندي إسرائيلي ، ومحمد عبد الفتاح الناشط في حركة الجهاد الإسلامي والذي ارتكب عمليات إطلاق نار ، ووليد دخيل الناشط في عرين الأسود والمتهم بتنفيذ عمليات إطلاق نار.

وأوضح الجيش الإسرائيلي أنه وخلال أحداث نابلس اليوم أطلقت القوات النار نحو عدد من المسلحين الذين أطلقوا النار صوبها بكثافة ورصدت إصابة عدد منهم ، كما القى عدد من المواطنين الحجارة والعبوات الناسفة والزجاجات الحارقة نحو قوات الجيش.

وادعى المتحدث باسم الجيش العثور على ذخيرة وبندقيتين داخل المبنى الذي تحصن فيه المطلوبين.