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ارتفاع عدد شهداء وجرحى مجزرة مخيم المغازي

منذ 35 دقيقة
آخر تحديث: 5 - نوفمبر - 2023 1:44 صباحًا
من القصف على غزة

من القصف على غزة

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أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية، باستشهاد 51 فلسطينيا وإصابة العشرات، صباح اليوم الأحد، في قصف للطيران الإسرائيلي لمنزل في مخيم المغازي وسط قطاع غزة.

ووفق وكالة الأنباء الفلسطينية، فإن طائرات إسرائيلية استهدفت منزل عائلة سمعان بمخيم المغازي، ما أسفر عن استشهاد 51 مواطنا وإصابة آخرين، غالبيتهم من النساء والأطفال.

وكانت قد أعلنت وزارة الصحة في غزة، صباح اليوم الأحد سقوط عشرات الشهداء والجرحي في قصف عنيف استهدف مخيم المغازي وسط القطاع.

وأفادت مصادر طبية أن 33 شهيدا سقطوا في القصف، والرقم مرشح للارتفاع، فيما لم يتضح بعد عدد الجرحى تحديدا.

وشنت الطائرات الإسرائيلية أيضا غارات مكثفة على أحياء غرب وشمال غزة، وألقت قنابل الفوسفور الأبيض على تلك الأحياء، خاصة على مخيم الشاطئ غرب القطاع.

كذلك شنّ الطيران الإسرائيلي 15 غارة على محيط مستشفى الإندونيسي شمال غزة.

وقصفت الطائرات الإسرائيلية بئر المياه الرئيسي في منطقة تل الزعتر، شمال غزة، ما أدى إلى تدفق المياه إلى الأحياء والمنازل المحيطة بالبئر.

 

    المصدر :
  • رويترز
  • وكالات

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