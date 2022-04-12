16 إصابة وعبوات مشبوهة بعد هجوم مترو نيويورك.. هل يُصنّف عملا إرهابيا؟

في آخر مستجدات عملية إطلاق النار في محطة لقطارات الأنفاق في نيويورك، أفادت خدمة المطافئ في نيويورك بارتفاع عدد جرحى إطلاق النار إلى 16، بينهم 8 إصاباتهم مباشرة بالرصاص.

وكانت وسائل إعلام محلية تحدثت عن إطلاق نار على عدد من الأشخاص داخل محطة لقطارات الأنفاق في نيويورك، وتوقف القطارات عن العمل، بالاضافة الى سيطرة حالة من الفزع والهلع.

عمل إرهابي؟

من جهتها، أكدت مفوضة شرطة نيويورك أنه لا توجد أي عبوات متفجرة، وأنها لا تستبعد أن يكون الحادث عملا إرهابيا، مشيرة إلى أن منفذ الهجوم أسود البشرة، ولكنها أفادت بأنه لم “يفتح تحقيق في عمل إرهابي” حتى الآن.

وأوضحت المفوضة أن المشتبه به كان موجودا داخل مقطورة المترو حين بدأ بإطلاق الناربعد وضع قناعا واقيا من الغاز.

طرود مشبوهة

الى ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أميركية أن خبراء المتفجرات يفحصون طرودا مشبوهة بعد حادث إطلاق النار بمحطة بروكلين.

وأكدت خدمة المطافئ بنيويورك العثور على عبوات غير متفجرة في محطة مترو بروكلين، وطالبت سلطات المدينة السكان بالابتعاد عن منطقة الحادث بسبب التحقيقات الجارية.

وذكرت وسائل إعلام عدة -من بينها “إن بي سي نيويورك” وصحيفة “نيويورك تايمز”- أن الشرطة تبحث عن رجل يضع قناعا واقيا من الغاز ويرتدي بزة جسم كاملة برتقالية مثل التي يرتديها عمال البناء في المدينة الضخمة التي يناهز عدد سكانها 9 ملايين نسمة، وهي أكبر مدن الولايات المتحدة.

ونشرت سلطات نيويورك تعزيزات أمنية كبيرة في شارع 36 والجادة الرابعة في بروكلين حيث وقع الحادث.

وجود أمني مكثّف

من جهتها، أكدت ناطقة باسم شرطة نيويورك لوكالة الصحافة الفرنسية في وقت سابق أنه “عند الساعة 08:27 تلقت الشرطة اتصالا عاجلا من شخص أصيب بالرصاص في قطار الأنفاق” في بروكلين.

وأظهرت لقطات مصورة وجودا أمنيا كثيفا حول المحطة، بينهم ضباط مدججون بالسلاح وعشرات من سيارات الشرطة وسيارات الطوارئ.

بايدن يتابع آخر التطورات

وأكد البيت الأبيض أنه تم إطلاع الرئيس جو بايدن على آخر التطورات المتعلقة بإطلاق النار في مترو أنفاق بروكلين بنيويورك، في حين قال وزير النقل الأميركي: “نراقب عن كثب التطورات بعد الأخبار الصادمة القادمة من بروكلين”.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي إن الرئيس بايدن -الذي أعلن تدابير تقييدية جديدة بشأن الأسلحة أمس الاثنين- أُبلغ بحادث إطلاق النار وعرضت الرئاسة مساعدة سلطات نيويورك.

وقالت الحاكمة الديمقراطية لولاية نيويورك كاثي هوشول إنها تتابع الوضع ويتم إطلاعها على مستجدات التحقيق في الحادث.