السبت 20 رجب 1444 ﻫ - 11 فبراير 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

ارتفاع عدد ضحايا الزلزال وانخفاض في مؤشرات الحياة تحت الانقاض

منذ 12 دقيقة
آثار الدمار في تركيا

آثار الدمار في تركيا

A A A
طباعة المقال

بعد مرور ستة ايام على الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسوريا واودى بحياة اكثر من 24 الف شخص في احد اكبر الكوارث الطبيعية التي تشهدها المنطقة منذ قرن تقريباً، يتضاءل الأمل في العثور على ناجين في سوريا وتركيا.

وفي تركيا، ارتفع عدد قتلى الزلزال المدمر في تركيا إلى 20665 بحسب ما أعلنته إدارة الكوارث والطوارئ في تركيا، السبت. وأضافت أنه تم إجلاء ما يقرب من 93 ألفا من ضحايا الزلزال في جنوب تركيا وأن أكثر من 166 ألف فرد شاركوا في جهود الإنقاذ والإغاثة.

وقالت إن 1891 هزة ارتدادية وقعت منذ أن ضرب الزلزال الأول البلاد في ساعة مبكرة من صباح الاثنين الماضي.

كما ارتفع عدد القتلى في عموم سوريا إلى 3553.

أعلنت منظمة الدفاع المدني السوري المعروفة باسم “الخوذ البيضاء”، أن لا مؤشرات على وجود أحياء تحت الأنقاض.

وأوضحت أمس الجمعة 10\2\2023، انتهاءها من عمليات البحث والإنقاذ والانتقال لمرحلة البحث والانتشال، وذلك بعد خمسة أيام من كارثة الزلزال الذي ضرب مناطق في تركيا وسوريا.

وأوضحت المنظمة في بيان صحافي، انتهاء عمليات البحث وإنقاذ العالقين تحت الأنقاض في المناطق المنكوبة بشمال غربي سوريا، والبدء بعمليات البحث والانتشال، وذلك “بعد شبه انعدام لوجود أحياء”.

وذكرت في مؤتمر صحافي: “بعد مرور 5 أيام على كارثة الزلزال الذي ضرب مناطق شمال غربي سوريا فجر الاثنين 6 فبراير/شباط، أعلنت فرقنا اليوم الجمعة 10 فبراير/شباط انتهاء عمليات البحث وإنقاذ العالقين تحت الأنقاض في المناطق المنكوبة بالزلزال شمال غربي سوريا والبدء بعمليات البحث والانتشال بعد شبه انعدام لوجود أحياء”.

    المزيد من أخبار العالم

    زلزال تركيا
    زلزال تركيا - سوريا
    ارتفاع عدد قتلى الزلازل المدمرة في تركيا إلى 20665
    وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن
    بلينكن يتواصل مع وزير خارجية نيكاراجوا ويؤكد على أهمية الحوار
    وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف
    لافروف بعد جولة افريقية: جهود الغرب "لعزل" روسيا فشلت تماماً

    الأكثر قراءة

    عناصر ينتمون لحزب الله
    الوثائقي الفرنسي "Hezbollah"... خطوة أولى تكشف بداية نهاية عصابة "الحزب"
    ولدت الطفلة تحت الركام "فرانس براس"
    زلزال تركيا - سوريا
    منقذ الطفلة المعجزة: سأتبناها وستعيش وسط عائلتي
    آثار الزلزال في كهرمان مرعش
    زلزال تركيا - سوريا
    يهدد 14 دولة.. تحذير من تسونامي محتمل بعد الزلزال المدمر