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ارتفاع عدد ضحايا الملاريا حول العالم

7 - ديسمبر - 2021
الملاريا

الملاريا

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نقلت صحيفة ”الغارديان“ البريطانية عن منظمة الصحة العالمية قولها أمس الإثنين، إن اضطرابات الرعاية الصحية المرتبطة بجائحة فيروس كورونا المستجد أدت إلى وفاة 627 ألف شخص بالملاريا حول العالم في عام 2020 بفارق أكثر من 69 ألفا مقارنة بعام 2019، البالغ عدده 558 ألفا.

وأضافت المنظمة في تقريرها السنوي عن الملاريا أن معظم الضحايا كان من الأطفال في أفقر مناطق أفريقيا، مشيرة إلى أن العدد أعلى بكثير من عدد الوفيات الذي تم الإبلاغ عنه جراء فيروس كورونا في أفريقيا منذ بداية الوباء، والذي يبلغ 224000 شخص.

وأوضحت أن نحو ثلثي الوفيات الإضافية بسبب الملاريا في عام 2020 كانت بسبب قيود كورونا التي تعطل الوقاية من الملاريا وتشخيصها وعلاجها.

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