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ارتفاع عدد ضحايا زلزال تركيا إلى 51 قتيلاً

منذ 10 دقائق
آخر تحديث: 1 - نوفمبر - 2020 1:05 مساءً
أضرار زلزال إزمير

أضرار زلزال إزمير

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أعلن فؤاد أوقطاي، نائب الرئيس التركي، ارتفاع عدد ضحايا زلزال إزمير غربي البلاد إلى 51 قتيلا.

وتسبب الزلزال في إصابة ما لا يقل عن 896 شخصا، خرج منهم 682 بالفعل من المستشفيات، بينما لا يزال 214 يتلقون العلاج.

وتجدر الإشارة إلى أن الزلزال تسبب في مقتل شخصين على جزيرة ساموس اليونانية، إلا أنهما ليسا ضمن الإحصائية التركية.

وتتواصل جهود الإنقاذ إلا أن الآمال تتلاشى في العثور على ناجين.

وإزمير هي ثالث أكبر المدن التركية بعد إسطنبول وأنقرة، ويتجاوز عدد سكانها 4.3 مليون نسمة.

وتقع تركيا على خطوط صدع زلزالية رئيسية، وكان الصدع الزلزالي الرئيسي في شمال الأناضول تسبب في زلزال مميت بالقرب من إسطنبول في عام 1999، ما أسفر عن مقتل أكثر من 17 ألف شخص.

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