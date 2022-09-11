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ارتفاع عدد ضحايا غرق قارب مهاجرين قبالة سواحل تونس

منذ 13 ثانية
قارب لمهاجرين- أرشيفية

قارب لمهاجرين- أرشيفية

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قالت وكالة الأنباء التونسية الرسمية، الأحد، إن عدد القتلى جراء غرق قارب مهاجرين قبالة سواحل تونس الأسبوع الماضي ارتفع إلى 11 معظمهم تونسيون خلال محاولتهم عبور البحر المتوسط إلى إيطاليا.

وأضافت الوكالة أن خفر السواحل والبحرية انتشلوا خمس جثث أخرى مساء السبت في إطار عملية بحث عن مهاجرين فُقدوا في أعقاب غرق قارب قبالة سواحل مدينة الشابة بولاية المهدية في السادس من سبتمبر أيلول.

وأنقذ خفر السواحل 14 مهاجرا كانوا على متن القارب المكتظ.

وما زال 12 آخرون في عداد المفقودين، إذ كان نحو 37 مهاجرا منهم على متن القارب.

وانطلق القارب من ساحل العوابد في منطقة صفاقس.

وأصبح ساحل صفاقس نقطة انطلاق رئيسية للفارين من الفقر في أفريقيا والشرق الأوسط للحصول على فرصة حياة أفضل في أوروبا.

    المصدر :
  • رويترز

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