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ارتفاع عدد ضحايا مستشفى الإمام الحسين في ذي قار

13 - يوليو - 2021
ارتفاع عدد ضحايا مستشفى الإمام الحسين في ذي قار

ارتفاع عدد ضحايا مستشفى الإمام الحسين في ذي قار

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أعلنت دائرة صحة ذي قار، اليوم الثلاثاء، عن ارتفاع حصيلة حريق مستشفى الحسين التعليمي إلى 114 بين قتيل وجريح، حسبما أفادت وكالة الأنباء العراقية.

من جهتها، ذكر تلفزيون “السومرية” العراقية نقلا عن مصدر أمني، إن “حصيلة ضحايا مستشفى الامام الحسين في محافظة ذي قار وصلت حتى الان الى 63 وفاة، و100 إصابة”.

وقال مصدر للسومرية، أن “العمل مستمر بالبحث تحت الانقاض بسبب وجود معلومات عن تواجد جثث أسفلها”.

إلى ذلك كشفت دائرة صحة ذي قار، عن سبب الحريق الذي اندلع في مركز عزل مصابي فايروس كورونا في مستشفى الامام الحسين في المحافظة.

وقالت صحة ذي قار في بيان مقتضب، إن “حريق مستشفى الإمام الحسين ناجم عن عدم التعامل الصحيح مع عبوات الأوكسجين”.

في سياق متصل، أصدر اجتماع عقد برئاسة رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، الثلاثاء، قرارات عدة بينها سحب يد مسؤولين في محافظة ذي قار بعد الحريق الذي اندلع في مركز عزل مصابي فيروس كورونا في المحافظة.

وقال مكتب الكاظمي في بيان، إن “رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي عقد اجتماعاً طارئاً ضم عدداً من الوزراء والمسؤولين والقيادات الأمنية؛ وذلك للوقوف على أسباب حادثة حريق مستشفى الإمام الحسين (ع) في محافظة ذي قار، ومعالجة تداعياتها”.

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