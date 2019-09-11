أخبار العالم

ارتفاع عدد قتلى الإعصار دوريان

احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.

قال مسؤول إن عدد قتلى الإعصار دوريان الذي ضرب جزر الباهاما الأسبوع الماضي ارتفع إلى 50 معظمهم في جزيرة أباكو الكبرى.

وأضاف كارل سميث المتحدث باسم وكالة إدارة الطوارئ الوطنية في جزر الباهاما للصحفيين إن العدد السابق للقتلى كان 45.

وأوضح أن أفراد الإنقاذ ومن جرى إجلاؤهم وكذلك المسؤولين يعتقدون على نطاق واسع أن عدد القتلى سيكون أعلى من ذلك مع انتشال مزيد من الجثث من تحت أنقاض حي تعرض للدمار في مدينة مارش هاربور.

المزيد من الأخبار

روسيا تعلق على رحيل بولتون.. لن تتحسن علاقتنا مع أميركا

غاز شرق المتوسط.. إدانة جديدة لـ”التنقيب التركي”

وضرب الإعصار جزر الباهاما مصحوبا برياح بلغت سرعتها 320 كيلومترا في الساعة مما يعني أنه أحد أقوى الأعاصير التي شهدتها منطقة الكاريبي لكنه يعد أسوأ كارثة تمر بها جزر الباهاما في تاريخها.

ووفقا لبرنامج الأغذية العالمي، يحتاج نحو 70 ألفا مساعدات في صورة أغذية ومراكز إيواء. وتشير تقديرات القطاع الخاص إلى أن الممتلكات المؤمن عليها وتعرضت للدمار في منطقة الكاريبي تصل قيمتها إلى ثلاثة مليارات دولار.

 

المصدر وكالات

احصل على تحديثات فورية مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.

شاهد أيضاً
أخبار العالم

بالفيديو: صناديق ضخمة مملوءة بالدولارات في مطار دبي

أخبار العالم

السعودية: تصريحات نتنياهو بشأن الضفة باطلة

أخبار العالم

إقالة بولتون.. هذه أبرز خلافات “عاشق الحروب” مع ترمب

أخبار العالم

وزراء الخارجية العرب يستنكرون نية نتنياهو ضم أراضي الضفة

أخبار العالم

غضب المعلمين يتفاقم في الأردن.. والرزاز “يقلب الطاولة”

أخبار العالم

الاحتلال الإسرائيلي يمطر غزة بـ 15 غارة