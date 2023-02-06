ارتفاع عدد قتلى الزلزال في تركيا إلى 1014

قال يونس سيزر رئيس إدارة الكوارث والطوارئ في تركيا إن حصيلة الوفيات الناجمة عن زلزال قوي ضرب جنوب البلاد اليوم الاثنين ارتفعت إلى 1014، فيما تسبب الزلزال في تهدم 2824 مبنى.

أكبر كارثة

وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الاثنين، إن أكثر من خمسة آلاف شخص أصيبوا جراء زلزال بقوة 7.8 درجة ضرب وسط وجنوب تركيا خلال الليل.

ووصف أردوغان الزلزال بأنه أكبر كارثة تشهدها البلاد منذ عقود طويلة، مرجحا زيادة عدد القتلى.

وضرب الزلزال إقليم كهرمان مرعش وهز وسط وجنوب تركيا وشمال سوريا خلال الليل وتلاه زلزال قوي آخر بلغت قوته 7.7 درجة في ذات المنطقة في حوالي الساعة 1025 بتوقيت جرينتش.

وأشار أردوغان إلى أن 2818 مبنى انهار بعد الزلزال الأول ووصف الأمر بأنه “أكبر كارثة” تمر بها البلاد منذ زلزال قوي ضرب إقليم أرزنجان شرق البلاد في عام 1939.

وقال للصحفيين في مؤتمر صحفي في مركز تنسيق إدارة الكوارث في أنقرة “الجميع يضعون كل قلوبهم وأرواحهم في الجهود المبذولة لكن الشتاء وبرودة الطقس وحدوث الزلزال خلال الليل صعب من الأمور”.