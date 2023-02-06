الأثنين 15 رجب 1444 ﻫ - 6 فبراير 2023 |
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ارتفاع عدد قتلى الزلزال في تركيا إلى 284

منذ 3 دقائق
زلزال مدمر يضرب تركيا وسوريا

زلزال مدمر يضرب تركيا وسوريا

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قال نائب الرئيس التركي فؤاد أوقطاي في مؤتمر صحفي إن حصيلة قتلى الزلزال الذي هز جنوب تركيا في وقت مبكر من صباح اليوم الاثنين ارتفعت إلى 284 إضافة إلى إصابة 2323.

وأضاف أن عدد القتلى في كهرمان مرعش 70 حيث مركز الزلزال وأربعة في خطاي و20 في عثمانية و18 في شانلي أورفا و14 في ديار بكر و13 في أديامان.

وأعلن المركز الأمريكي للمسح الجيولوجي، أن زلزالا مدمرا بلغت قوته 7.8 درجة هز جنوب تركيا وشمال سوريا في ساعة مبكرة من صباح الاثنين.

وأضاف المركز أن الزلزال وقع الساعة الـ4:17 صباحًا، (الـ01:17 بتوقيت غرينتش) على عمق نحو 17.9 كلم، في جنوب تركيا قرب مدينة “غازي عنتاب”.

من جهتها قالت وكالة الأناضول التركية، إن زلزالًا بقوة 7.4 درجة على مقياس ريختر، وقع فجر الاثنين، في قضاء بازارجيق بولاية قهرمان مرعش جنوبي تركيا.

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