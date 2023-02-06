ارتفاع عدد قتلى الزلزال في تركيا إلى 284

قال نائب الرئيس التركي فؤاد أوقطاي في مؤتمر صحفي إن حصيلة قتلى الزلزال الذي هز جنوب تركيا في وقت مبكر من صباح اليوم الاثنين ارتفعت إلى 284 إضافة إلى إصابة 2323.

وأضاف أن عدد القتلى في كهرمان مرعش 70 حيث مركز الزلزال وأربعة في خطاي و20 في عثمانية و18 في شانلي أورفا و14 في ديار بكر و13 في أديامان.

وأعلن المركز الأمريكي للمسح الجيولوجي، أن زلزالا مدمرا بلغت قوته 7.8 درجة هز جنوب تركيا وشمال سوريا في ساعة مبكرة من صباح الاثنين.

وأضاف المركز أن الزلزال وقع الساعة الـ4:17 صباحًا، (الـ01:17 بتوقيت غرينتش) على عمق نحو 17.9 كلم، في جنوب تركيا قرب مدينة “غازي عنتاب”.

من جهتها قالت وكالة الأناضول التركية، إن زلزالًا بقوة 7.4 درجة على مقياس ريختر، وقع فجر الاثنين، في قضاء بازارجيق بولاية قهرمان مرعش جنوبي تركيا.