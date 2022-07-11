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ارتفاع عدد قتلى الهجوم الروسي على مبنى سكني في أوكرانيا الى 18

منذ 40 دقيقة
آخر تحديث: 11 - يوليو - 2022 10:52 صباحًا
مبنى متضرر من هجوم روسي - رويترز

مبنى متضرر من هجوم روسي - رويترز

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ارتفع عدد قتلى الهجوم الصاروخي الروسي الذي أصاب مبنى سكنيا من خمسة طوابق في شرق أوكرانيا في مطلع الأسبوع إلى 18 الاثنين الواقع في 11 تموز وما زال رجال الإنقاذ يسابقون الزمن للوصول إلى ناجين تحت الأنقاض، بحسب ما أفادت خدمات الطوارئ.

وقالت الخدمة إن رجال الإنقاذ على اتصال صوتي بشخصين محاصرين تحت أنقاض المبنى الواقع في بلدة تشاسيف يار بمنطقة دونيتسك التي تعرضت للقصف في وقت متأخر من مساء السبت الماضي.

وأضافت: “بحلول الساعة 08:45 يوم 11 تموز… لقي 18 شخصا حتفهم وتم إنقاذ ستة من تحت الأنقاض وإزالة حوالي 137 طنا من الحطام”.

    المصدر :
  • رويترز

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