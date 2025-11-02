الأحد 11 جمادى الأولى 1447 ﻫ - 2 نوفمبر 2025 |
ارتفاع عدد قتلى انهيار أرضي في كينيا إلى 22

منذ ساعة واحدة
علم كينيا

قال متحدث باسم الحكومة الكينية اليوم الأحد إن عدد قتلى الانهيار الأرضي في الوادي المتصدع بغرب كينيا ارتفع إلى 22، وذلك في أعقاب هطول أمطار غزيرة أمس السبت.

وقال إسحق مواورا المتحدث باسم الحكومة في بيان إن 29 شخصا لا يزالون في عداد المفقودين وإن 21 آخرين يتلقون العلاج بعد فيضانات مدمرة في مقاطعة إلجيو-ماراكويت.

وأضاف مواورا أن الحكومة نشرت طائرات عسكرية ومتخصصين في الاستجابة للكوارث لإجراء عملية بحث وإنقاذ.

ولقي المئات حتفهم خلال السنوات القليلة الماضية جراء الانهيارات الأرضية والفيضانات في كينيا، حيث يقول العلماء إن تغير المناخ يتسبب في ظواهر مناخية أكثر تطرفا وتواترا.

وفي أسوأ كارثة خلال العام الماضي، لقي 61 شخصا حتفهم في انهيار طيني وفيضانات مفاجئة في وسط البلاد.

وفي أوغندا المجاورة، ذكر الصليب الأحمر المحلي أن الانهيارات الأرضية في شرق البلاد أودت بحياة 13 شخصا على الأقل في الأسبوع الماضي.

