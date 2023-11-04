ارتفاع عدد قتلى جيش الإحتلال.. وتفاصيل متعلقة بآخر 4 منهم

كشف الجيش الإسرائيلي، اليوم السبت، عن سقوط 4 جنود إضافيين قتلى في قطاع غزة، ما أدى إلى ارتفاع عدد ضباط وجنود الجيش الإسرائيلي الذين قتلوا منذ بدء الحرب في قطاع غزة يوم 7 أكتوبر إلى 345.

وقال الجيش إن 3 من الجنود يتبعون للواء جفعاتي والرابع من وحدة شالداغ المختصة بجمع المعلومات.

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن مساء الخميس “تطويق” مدينة غزة بعد 6 أيام على بدء توغله البري في القطاع الفلسطيني، وقال المتحدث باسم الجيش دانيال هغاري إن القوات الإسرائيلية أكملت تطويق مدينة غزة.

وبحسب هغاري، فإن “مفهوم وقف إطلاق النار ليس مطروحا على الطاولة حاليا على الإطلاق” في اليوم 27 للحرب بين إسرائيل والحركة التي تسيطر على قطاع غزة.

وأكد الناطق العسكري باسم حركة حماس أبو عبيدة، السبت، أن مقاتلي حماس دمروا 24 آلية عسكرية بشكل كلي أو جزئي، خلال 48 ساعة الأخيرة في محاور القتال في قطاع غزة.

وأوضح: “يتعامل قناصة الجناح العسكري لحماس مع الجنود المتحصنين في المنازل، أو على من يجرؤ على إخراج رأسه من الآلية التي يتحصن فيها”.

وأضاف: “مقاتلونا يواصلون الالتفاف خلف قوات الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة ويلتحمون من المسافة صفر مع جنوده”.