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ارتفاع عدد قتلى جيش الاحتلال بمعارك غزة إلى 531

منذ 46 دقيقة
جنود من الجيش الإسرائيلي في غزة

جنود من الجيش الإسرائيلي في غزة

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أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل أحد عناصره وإصابة 3 آخرين بجروح خطيرة في المعارك الدائرة جنوب قطاع غزة، مشيرا إلى أنه تم إخطار عائلة الجندي القتيل وأنه قتل أمس السبت.

وقال الجيش الإسرائيلي، على موقعه على الإنترنت، إن القتيل هو الرقيب احتياط أوريل أفيعاد سيلفرمان، البالغ من العمر 23 عاما، ويتبع الكتيبة 7421، التابعة لألوية كريتي، وأنه قتل في معركة جنوب قطاع غزة.

وبذلك يرتفع عدد قتلى الجيش الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر 2023 إلى 531 قتيلا بين ضابط وجندي.

وبهذا أيضا يرتفع عدد القتلى منذ بدء العمليات البرية للجيش الإسرائيلي في غزة إلى 195 قتيلا.

وقال الجيش الإسرائيلي أيضا إن جنديين أصيبا بجروح خطيرة في جنوب قطاع غزة، كما أصيب جندي ثالث بجروح خطيرة خلال مواجهات جرت وسط قطاع غزة.

وكانت إسرائيل أعلنت أمس السبت إصابة 16 جنديا وضابطا بجروح خلال الساعات الأربع والعشرين السابقة.

ومنذ 7 أكتوبر، أصيب 2665 جنديا إسرائيليًا بجروح، وفقا لبيانات الجيش الإسرائيلي، ومن بين هؤلاء، أصيب 1,207 في العملية البرية في غزة.

    المصدر :
  • وكالات

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