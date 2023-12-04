ارتفاع عدد قتلى ضربة صاروخية روسية على شرق أوكرانيا إلى ثلاثة

قالت السلطات الأوكرانية إن عمال الإنقاذ انتشلوا (الاثنين 4-12-2023) جثة طفلة عمرها ثماني سنوات بعد خمسة أيام من هجوم صاروخي روسي على بلدة نوفوروديفكا بشرق أوكرانيا مما رفع إجمالي الوفيات إلى ثلاثة.

وأطلقت روسيا في 29 نوفمبر تشرين الثاني ستة صواريخ على ثلاث أحياء سكنية بمنطقة دونيتسك في شرق أوكرانيا مما أدى لإصابة عشرة بحسب ما أعلنت السلطات.

وقالت السلطات إن صاروخ ألحق أضرارا بمبنى سكني في نوفوروديفكا وأدى لمقتل شخصين.

وقالت السلطات إنها لا تزال تبحث عن والدي الطفلة.

وذكر أوليكسندر شيفشينكو رئيس الإدارة المحلية للمنطقة عبر تطبيق تيليغرام “هذا الصباح، جرى انتشال جثة الفتاة من بين الأنقاض. ولم يعثر على والدي الطفلة ومن المرجح أنهما تحت الركام”.

وتنفي موسكو تعمد استهداف المدنيين رغم مقتل كثيرين في ضربات جوية روسية متكررة بأنحاء أوكرانيا.