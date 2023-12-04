الأثنين 20 جمادى الأولى 1445 ﻫ - 4 ديسمبر 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

ارتفاع عدد قتلى ضربة صاروخية روسية على شرق أوكرانيا إلى ثلاثة

منذ 5 دقائق
الجيش الأوكراني

الجيش الأوكراني

A A A
طباعة المقال

قالت السلطات الأوكرانية إن عمال الإنقاذ انتشلوا (الاثنين 4-12-2023) جثة طفلة عمرها ثماني سنوات بعد خمسة أيام من هجوم صاروخي روسي على بلدة نوفوروديفكا بشرق أوكرانيا مما رفع إجمالي الوفيات إلى ثلاثة.

وأطلقت روسيا في 29 نوفمبر تشرين الثاني ستة صواريخ على ثلاث أحياء سكنية بمنطقة دونيتسك في شرق أوكرانيا مما أدى لإصابة عشرة بحسب ما أعلنت السلطات.

وقالت السلطات إن صاروخ ألحق أضرارا بمبنى سكني في نوفوروديفكا وأدى لمقتل شخصين.

وقالت السلطات إنها لا تزال تبحث عن والدي الطفلة.

وذكر أوليكسندر شيفشينكو رئيس الإدارة المحلية للمنطقة عبر تطبيق تيليغرام “هذا الصباح، جرى انتشال جثة الفتاة من بين الأنقاض. ولم يعثر على والدي الطفلة ومن المرجح أنهما تحت الركام”.

وتنفي موسكو تعمد استهداف المدنيين رغم مقتل كثيرين في ضربات جوية روسية متكررة بأنحاء أوكرانيا.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

خريطة غينيا بيساو
رئيس "غينيا بيساو" يحلّ البرلمان بعد محاولة انقلاب
غاز الميثان
مسؤول أمريكي: مصر وكندا والبرازيل يعلنون عن قواعد جديدة لـ"غاز الميثان"
إبراهيم رئيسي
غزة تحت النار
الرئيس الإيراني يدعو لتشكيل تحالف عالمي للدفاع عن الشعب الفلسطيني

الأكثر قراءة

حادث سير (تعبيرية)
وفاة ممثل مصري كبير في حادث مرور مأساوي
كتائب القسام
غزة تحت النار
بـ "العبوات الناسفة".. القسام تستهدف قوة قوامها 60 جنديا إسرائيليا
تشييع الرقيب (احتياط) في الجيش الإسرائيلي ماتان مئير
غزة تحت النار
إسرائيل تنشر أسماء جنودها القتلى في غزة