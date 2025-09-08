ارتفاع عدد قتلى عملية إطلاق النار فى القدس لـ6 إسرائيليين

أفراد الأمن وكلبه يعملون في مكان وقوع هجوم مسلح، في ضواحي القدس في 8 سبتمبر 2025. رويترز

ضربت الشرطة الإسرائيلية طوقاً أمنياً على تقاطع حي راموت شمال القدس، في محطة للحافلات، بعد تبادل لإطلاق النار مع مسلحين، اليوم الاثنين.

كما أشار إلى إصابة 14في حادثة إطلاق النار، بينهم نحو 5 في حالة حرجة، ومقتل 6.

وقال وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر خلال زيارة لبودابست إن ستة أشخاص قُتلوا في إطلاق نار في موقف للحافلات بالقدس صباح اليوم الاثنين وأُصيب آخرون.

من جانبها، أعلنت خدمة الإسعاف الإسرائيلية مقتل ستة أشخاص في إطلاق نار على محطة حافلات بضواحي القدس، وأكدت الشرطة مقتل منفذيِ الهجوم.

استشهاد منفذي الهجوم

ولفت إلى أن الشرطة أطلقت النار على مسلحين اثنين، كانا صعدا إلى إحدى الحافلات وأطلقا النار على الركاب.

وأغلقت القوات الإسرائيلية كل مداخل مدينة القدس.

فيما أعلنت الشرطة الإسرائيلية لاحقاً “القضاء على شخصين نفذا عملية إطلاق النار”. وأضافت أن عنصر أمن ومواطن أطلقا النار على منفذي الهجوم.

كما لفتت إلى أن “منفذي العملية وصلا بمركبة وأطلقا النار نحو محطة حافلات”.

محاصرة ضواحي رام الله

بينما عزز الجيش الإسرائيلي قواته في الضفة الغربية لمنع تنفيذ مزيد من العمليات. وأكد في بيان أنه “يحاصر حاليا عدة مناطق في ضواحي رام الله ويحقق بما جرى في القدس”.

فيما أعلن مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، أنه أجرى تقييما أمنيا للوضع بعد الحادثة.

يشار إلى أنه منذ نحو عامين لم تشهد مدينة القدس عمليات مشابهة. وكان أكبر هجوم من هذا النوع وقع في أكتوبر 2024 بعملية دهس قرب قاعدة عسكرية إسرائيلية في تل أبيب، أدى إلى إصابة عدد من الجنود الإسرائيليين.