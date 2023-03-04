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ارتفاع عدد قتلى قصف مبنى سكني في زابوريجيا بأوكرانيا إلى 11

منذ 27 دقيقة
روسيا تقصف مبنى سكني في زابوريجيا

روسيا تقصف مبنى سكني في زابوريجيا

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قال جهاز الطوارئ الأوكراني إن عدد القتلى الذين سقطوا في ضربة صاروخية روسية على مبنى سكني في مدينة زابوريجيا بجنوب أوكرانيا ارتفع (السبت 4-3-2023) إلى 11  بعد العثور على جثة امرأة وسط الأنقاض.

وأضاف جهاز الطوارئ في منشور على تطبيق تيليغرام للمراسلة أن هناك طفلا بين قتلى الضربة التي أصابت المبنى السكني المؤلف من خمسة طوابق في الصباح الباكر يوم الخميس الماضي.

وقال مسؤولون من إدارة المنطقة في منشور آخر إن صاروخا روسيا من طراز إس-300 أصاب المبنى.

وتوعد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في منشور على تيليغرام بعد وقت قصير من الضربة بمحاسبة روسيا.

وقال “الدولة الإرهابية تريد أن تحول كل يوم لشعبنا إلى يوم فزع. لكن الشر لن يسود في أرضنا”.

وأضاف “سنطرد كل المحتلين وسيحاسبون بالتأكيد على كل شيء”.

    المصدر :
  • رويترز

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