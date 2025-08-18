ارتفاع عقود القمح في باريس مدفوعة بمشتريات مصرية من القمح الفرنسي

ارتفعت العقود الآجلة لأسعار القمح في بورصة يورونكست، اليوم الاثنين، مدفوعة بأنباء عن تعاقد مصر على عدة شحنات من القمح الفرنسي.

وأغلقت عقود القمح لشهر سبتمبر أيلول في بورصة يورونكست بباريس على ارتفاع 0.2 بالمئة إلى 196 يورو (228.59 دولار) للطن.

واستقرت أسعار عقود ديسمبر كانون الأول، الأكثر نشاطا في بورصة يورونكست، عند 195.25 يورو للطن، لتتعافى من أدنى مستوى سجلته يوم الأربعاء عند 194.25 يورو.

وكان جهاز مستقبل مصر، المشتري الحكومي للحبوب في مصر، قد وافق على شراء نحو 200 ألف طن من القمح الفرنسي في صفقات خاصة أُبرمت في الآونة الأخيرة.

وقال متعاملون إن مصر ربما حجزت أكثر من 400 ألف طن من فرنسا خلال الأسبوعين الماضيين.

وفي حين أن الضغوط الناجمة عن التوقعات بمحاصيل وفيرة ما زالت تلقي بظلالها على أسواق القمح، فإن الدافع لإغلاق مراكز بيع كبيرة في عقود يورونكست الآجلة لشهر سبتمبر أيلول قد ساعد الشهر السابق على تعويض ما كان خصما كبيرا مقارنة بشهر ديسمبر كانون الأول.

وقال أحد متعاملي العقود الآجلة “لا تزال يورونكست تجد دعما من علاوات الأسعار في السوق الفعلية، مع استمرار الطلب الفوري على ما يبدو”.

وحقق موسم الحصاد في ألمانيا تقدما سريعا بفضل الطقس المشمس والجاف الأسبوع الماضي وفي مطلع الأسبوع بعد أن تسببت الأمطار المتكررة سابقا في تأخير العمل وإلحاق أضرار بالجودة.

وقال أحد المتعاملين البولنديين إن حصاد بولندا قد انتهى بنسبة 80 بالمئة تقريبا.